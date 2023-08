Tek blaži tesnobo: šport deluje kot antidepresiv, veliko gibanja poviša raven hormona sreče

Gibanje je zelo pomembno za ohranjanje zdravja, telesnega in duševnega, raziskave so pokazale, da lahko telesna aktivnost izboljša spomin, zmanjša tveganje za hospitalizacijo in celo za razvoj raka. Novi dokazi pa kažejo, da lahko vadba koristi tudi pri zdravljenju duševnih motenj, kot sta depresija in anksioznost.

Raziskava, objavljena v British Journal of Sports Medicine, je analizirala na stotine kliničnih študij, v katerih je sodelovalo več kot 128.000 udeležencev z različnimi težavami, od strahov do depresije. Znanstveniki so ugotovili, da telesna dejavnost bistveno izboljša simptome depresije, anksioznosti in stresa: gibanje se je izkazalo za prav tako učinkovito in celo za 1,5-krat učinkovitejše kot psihoterapevtska terapija oziroma svetovanje ali zdravila. Prvi rezultati vadbe pri lajšanju simptomov so se pokazali že po 12 tednih gibanja ali manj, kar dokazuje, kako hitro se pokažejo pozitivni učinki redne vadbe.

Tisti, ki se redno ukvarjajo z jogo, imajo manj simptomov tesnobe in stresa. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Šport deluje podobno kot antidepresiv, veliko gibanja poviša raven serotonina, hormona sreče.

Znano je, da telesna dejavnost pomaga izboljšati duševno zdravje, pa vendar še ni splošno sprejeta kot zdravljenje, pravi glavni avtor študije Ben Singh in še, da vadba znatno zmanjša simptome depresije in anksioznosti, pri nekaterih skupinah ljudi je opaziti celo večje izboljšanje. In na kakšen način koristi? Med drugim izboljša čustveno odpornost, blaži anksioznost in stres ter zmanjša zaznavanje bolečine, ki je za mnoge glavni vzrok za slabo razpoloženje. Prav vsaka vadba koristi našemu duševnemu stanju.

Simptome depresije pomaga lajšati gibanje. FOTO: Fizkes/Getty Images

Ali lahko gibanje nadomesti zdravila? Če jih že jemljete, nadaljujte, nikar ne prenehajte na lastno pest, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom. Lahko pa z vadbo poskušate pregnati težave, še preden začnete zdravljenje, na voljo je veliko različnih zdravil in zdravnik bo zagotovo našel pravo za vas in vaše težave. Nikar torej ne omahujte in poiščite pomoč! Šport deluje podobno kot antidepresiv: veliko gibanja poviša raven serotonina, izboljša prenos nevrotransmiterjev, ki prinašajo občutke sreče, kot sta serotonin in norepinefedrin (oba se sproščata med vadbo in po njej), in prispeva k tvorbi novih živčnih celic v limbičnem sistemu. Kombinacija zdravil, terapije in telesne dejavnosti deluje na različne mehanizme in se tako zelo dobro dopolnjujejo.

Koristi sleherna vadba, a nekaj aktivnosti izstopa, to so tek, joga in sprehod, seveda v naravi, gozdu, parku. Tek, zlasti v naravi, pomaga izboljšati razpoloženje pa še lažje zaspimo, kar je v splošno korist (duševnemu) zdravju. Tisti, ki se redno ukvarjajo z jogo, imajo manj simptomov tesnobe in stresa. Slednjega blaži tudi preživljanje časa v naravi, obenem tako krepimo spomin.