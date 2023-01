Tehnike zdravljenja tradicionalne kitajske medicine

Zdravljenje s kitajsko medicino obsega akupunkturo, ki se jo izvaja z različnimi tehnikami vbadanja iglic v akupunkturne točke. Pomembna sta pravilna globina in kot vbadanja iglic. Cilj je doseči pravi občutek igle oziroma 'prihod či'. Različne globine in koti vbodov lahko pri isti točki povzročijo različne občutke in terapevtski učinek. Ob vbodu lahko začutite skelenje, težo, pekoč občutek, elektriko, vlečenje. Ta se lahko razširi navzgor ali navzdol po meridianu. Na prihod či vpliva pravilna manipulacija iglice in tudi konstitucija in občutljivost človeka.

Tuina terapevtsko masažo (tuina pomeni 'potisni in povleči') se uporablja v povezavi z akupunkturo. Gre za masažno tehniko, pri kateri terapevt potiska in drži določene akupunkturne točke, da bi ustvaril ravnovesje v telesu. Primernejša je za preventivo, lahko se jo uporablja tudi pri lažjih poškodbah in boleznih. Krepi imunski sistem in izboljšuje prekrvitev, s tem pa preprečuje pojav težjih bolezenskih stanj. Ventuze so kozarci različnih velikosti in materiala (stekleni, plastični, bambusovi), ki jih terapevt prisesa na kožo, tako da iz njih potegne vakuum. Z njimi izboljšamo tok či in krvi po kanalih, olajšamo bolečine in povlečemo iz telesa strupe, mraz, vlago.

Moksibustija se izvaja z zeliščem, imenovanim moksa, vrsto divjega pelina. Pri tej terapiji s tlečo cigaro iz mokse pogrevamo akupunkturne točke. S tem dosežemo boljšo cirkulacijo, izboljšanje kroženja či in krvi. Moksibustija lahko tudi pogreva telo in iz njega odpravlja vlago in mraz, odpira kanale, greje maternico, odpravlja bolečine in pomaga pri kroničnih boleznih. Lahko jo izvajamo tudi sami doma. Terapevt mora povedati, katere akupunkturne točke je treba pogrevati, pozorni moramo biti le na to, da se ne opečemo. Cigaro držimo nekaj centimetrov nad kožo in pogrevamo točke od 10 do 15 minut.