Teh stvari po svojem 40. letu nikar ne počnite: zdravnik je razkril najpomembnejše nasvete

Dr. Jerry Bailey je za spletni portal Yahoo! Finance razkril pet stvari, ki jih po 40. letu ne bi smeli početi. Nekatere so povezane s prehrano, druge z življenjskim slogom, ena pa tudi s prehranskimi dodatki, o katerih nenehno poslušamo in s katerimi nas spretni prodajalci pogosto poskušajo dobiti v svoje roke. Česa torej ne smemo početi, če želimo zdravo in energije polno življenje?

Ne gibate se

Če ne telovadite ali vsaj ne hodite, delate veliko napako, saj je telesna aktivnost ključna za zdravo ožilje. »Začnite že danes. Telesna dejavnost nas ohranja mlade, se bori proti hormonskemu neravnovesju, ki se pojavi, ko se staramo, in nam omogoča, da mišice ostanejo napete, maščobe pa na minimumu,« pravi Bailey.

Ne raztezate se

Če se ne raztezate, sploh če ste moški, delate veliko napako za svoje zdravje. Testosteron napne mišice, vezi in kite, kar vodi v bolečine v mišicah, hrbtu in splošen občutek togosti. Bailey svojim pacientom vedno svetuje raztezanje kot vsakodnevno dejavnost, ki blagodejno vpliva tako na telo kot na duha.

Jeste 'umetno' hrano

Vsakodnevno uživanje predelane, tovarniško pridelane in pakirane hrane povzroča številne zdravstvene težave. Polna je soli, sladkorja in dodatkov za podaljšanje svežine, zato povzroča kronična vnetja in sproža plaz slabih reakcij v telesu. »Preprosto je, nehajte jesti hrano, ki pride v škatli, vrečki ali pločevinki. Takšna hrana obremenjuje trebušno slinavko, vpliva na raven sladkorja v krvi in ​​število maščobnih celic ter povečuje tveganje za bolezni, kot je sladkorna bolezen,« opozarja zdravnik.

Pijete alkohol

Po 40. leti bi se morali od alkohola, vsaj od pogostega uživanja, posloviti, meni dr. Bailey. »Poleg telesa in teže je treba po 40. letu upoštevati tudi zdravje možganov in živčnega sistema. Mnogim bolnikom svetujem, naj v okviru samooskrbe popolnoma izločijo alkohol, olajšajo delo jetrom, zmanjšajo maščobne obloge okoli pasu in odložijo kognitivne težave,« pravi Jerry. Strinja se, da občasno in zmerno uživanje alkohola ni tolikšen problem, je pa opozoril, da pogosto in prekomerno pitje povečuje tveganje za bolezni jeter, raka ter alzheimerjevo bolezen in demenco.

Prehranska dopolnila jemljete brez posveta z zdravnikom

»Če ne naredite podrobne analize, s katero bi natančno pokazali, kaj vašemu telesu manjka, delate veliko napako. Samostojno jemanje dodatkov telo napolni s snovmi, ki nimajo aktivnega učinka. Če kupujete poceni prehranska dopolnila in ne upoštevate njihove sestave, je to kot igranje rulete – ne veste, kaj boste dobili in ali je varno za vas. Nekateri od teh dodatkov vsebujejo zanemarljivo majhne količine vitaminov in mineralov, zato bi potrebovali 10-15-kratnik priporočenega odmerka, da bi naredili razliko,« je zaključil Bailey.