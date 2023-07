Teh pet stvari Švedi učijo svoje otroke od malih nog: vzgajajo jih na najbolj preprost način

Švedi so znani po svoji praktičnosti. V vsem iščejo ravnotežje, izmislili so si celo lastno filozofijo, lagom, kar pomeni »kolikor potrebuješ«. Ta novi slog življenja zahteva praktičnost, funkcionalnost, zmernost in trajnost, brez pretiravanja v vsem, kar počnete. Švedi tako svoje otroke že od malih nog učijo preprostosti, ki jim bo koristila pozneje v življenju. Zanje je ravnovesje v vsem pogoj za srečo in tukaj je pet stvari, na katere prisegajo.

Poskusite najti ravnovesje

Da bi dosegli ravnovesje, se morate držati načela zmernosti. Lahko ste produktivni delavec, vendar vaše osebno življenje ne sme trpeti. Vzemite si čas za ljubljeno osebo in otroke. Počnete lahko karkoli, a hkrati poskrbite, da si vzamete kakšen dan za počitek, piše Yumama.

Recite ne kopičenju

Preden kupite nove stvari, ocenite svoje potrebe. Ali otrok res potrebuje še eno igračo, če v omarah ni več prostora? Se vam splača kupiti še eno ponev na popustu, če imate doma dovolj posode? Enako velja za oblačila. Področje, kjer so Švedi zagotovo uspeli, je ureditev doma. Imajo prirojeno željo po minimalizmu, zato v domovih Švedov ni škatel z nepotrebnimi stvarmi.

Opravite kratek test »nereda« Ali imate omaro ali prostor za stvari, ki jih nikoli ne uporabljate

Potrebujete več kot pet minut, da najdete pravo stvar.

Počutite se pod stresom ob misli, da dobite obisk, saj je pred vami veliko pospravljanja.

Imate stvari, ki jih ne uporabljate ali pa vas ne veselijo. Če ste z »da« odgovorili na več kot dve točki, je čas, da razmislite. Tukaj je nekaj načinov, kako se znebiti nepotrebnih stvari: Poskusite si vzeti 10 minut na dan za čiščenje.

Razdelite stvari v tri škatle: obdrži, podari, zavrzi.

Določite posebno škatlo za darila in spominke. Za otroške risbe si priskrbite mapo. V ta proces obvezno vključite najmlajše, da se bodo naučili skrbeti za svoj življenjski prostor.

Jejte zmerno

Na Švedskem ni običajno, da bi bila hrana v družini postrežena na krožnike, tudi na zabavi ne – vsak si vzame kolikor hoče. Načrtujte svoj jedilnik za teden vnaprej, to vam bo pomagalo preprečiti, da bi med naslednjim odhodom v trgovino pokupili vse, kar vidite. Z zamrzovanjem zelenjave in zelišč boste pri naslednjem kuhanju prihranili čas in si privoščili nekaj minut počitka.

Vzemite si čas za male užitke

Če nimate več moči, da bi z eno roko kuhali kosilo za vso družino in z drugo odgovarjali na službene klice, Švedi priporočajo, da vse skupaj odložite in ob sladici popijete kavo. Takemu užitku se na Švedskem reče »fika«. Tako si vzamete od dela, se razvajate brez razloga in se nato vrnete na delo.

Čeprav se to zdi včasih preprosto nemogoče, se morate ustaviti in razmisliti o sebi. Niste na tekmi. Vzemite si čas zase in pritisnite »restart«.

Poskrbite za ljubljene osebe

Vsi gremo skozi težke čase in vsi potrebujemo podporo. Tudi majhni znaki pozornosti bodo ljubljeno osebo spravili v boljšo voljo. To ne rabijo biti veličastne geste, ampak vsakodnevne malenkosti: skuhajte partnerju čaj ali se igrajte z otrokom z njegovo najljubšo igračo.