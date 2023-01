Teh oreškov bi morali jesti veliko več, še posebej ženske in nosečnice

Do petnajst metrov visoko zimzeleno drevo je znano tudi pod imenom avstralski oreh, saj izvira iz vzhodnih predelov te celine. Najpogosteje uporabljeno ime je nastalo po škotskem kemiku Johnu Macadamu, ki se je v 19. stoletju zavzemal za njihovo gojenje na različnih koncih sveta. Danes največ makadamije pridelajo na Havajih in v Avstraliji ter Indiji, dobro uspeva tudi na tihomorskih in karibskih otokih ter celo na obalnih območjih južne Francije in Španije.

