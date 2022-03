11 navad, ki ubijajo mladostni videz in lepoto: zaradi tega ste videti 10 let starejši

Mlad in zdrav videz je mogoče doseči z nekaj dobrimi življenjskimi navadami. Včasih je dovolj, da spite sedem ur, se več gibate in jeste zdravo, pa ste takoj videti sveži in mladostni. Po drugi strani pa lahko nenehna utrujenost, močan stres in hitra hrana pospešijo proces staranja, piše stil.kurir.rs. Čemu bi se morali izogibati, da ohranite mladosten videz?

Delate več stvari hkrati

Obvez je vedno več, stresen življenjski slog vas lahko ne le naredi nekaj let starejših, ampak vodi tudi do nekaterih bolezni. Več študij je pokazalo, da kronični stres povzroča sproščanje prostih radikalov, nestabilnih molekul, ki poškodujejo celice in pospešujejo staranje. Namesto da bi vse naredili takoj, se osredotočite na eno nalogo naenkrat.

Jeste preveč sladkorja

Poleg odvečnih kilogramov sladkor doda tudi leta. »Molekule sladkorja se vežejo na beljakovinska vlakna v vsaki naši celici,« pravi dermatologinja dr. Susan M. Stuart iz San Diega. Ta škodljivi proces, imenovan glikacija, lahko povzroči izgubo sijaja in tonusa kože. Lahko se pojavijo otekline, gube in izguba obraznih kontur. Uživajte manj sladkorja, da upočasnite proces staranja in ohranite mladosten videz.

Ne spite dovolj

Pomanjkanje kakovostnega spanca ne bo vplivalo le na vaš videz, ampak tudi na vaše zdravje. Nekateri strokovnjaki menijo, da lahko pomanjkanje spanja skrajša pričakovano življenjsko dobo. Dodajajo še, da je sedem ur spanja ponoči optimalno. V primeru, da začutite dnevno pomanjkanje energije, duševno letargijo, težave s pozornostjo ali začnete pridobivati ​​kilograme, poskusite s predčasnim odhodom v posteljo. Dober spanec je najboljši eliksir za mladosten videz.

Pretirano gledanje televizije (ali telefona)

Študija, ki je vključevala približno 11.000 avstralskih državljanov, starejših od 25 let, je pokazala, da vsaka ura gledanja televizije skrajša pričakovano življenjsko dobo za 22 minut. Ocenjujejo, da so ljudje, ki so gledali televizijo v povprečju šest ur na dan, živeli pet let manj.

Strokovnjaki sicer menijo, da je ta učinek bolj povezan s sedenjem in zmanjšano aktivnostjo, ki je prisotna ob gledanju televizije. Zdravniki trdijo, da ko sedimo več kot 30 minut, telo začne odlagati sladkor, kar sčasoma vodi do prekomerne teže. Nasvet je, da vsakih 30 minut vstanete in se malce sprehodite.

Nevaren učinek dolgotrajnega sedenja se kaže tudi v pojavu bolezni srca in ožilja, ki so jim bolj nagnjeni ljudje, ki cele dneve preživijo na stolih. Strokovnjaki priporočajo 150 minut vadbe na teden ali več. Ni vam treba delati težkih vaj, dovolj je, da hodite.

Ne skrbite za kožo okoli oči

Koža okoli oči je še posebej občutljiva, tanjša od ostalega obraza in zahteva posebno nego. Veliko ljudi ta del obraza pogosto zanemarja, zaradi česar koža včasih postane še bolj suha in zlahka nastanejo gube. Najboljše kreme za nego kože okoli oči so tiste z vitaminom A. Dobra so tudi vlažilna sredstva, ki zagotavljajo hidracijo. Strokovnjaki priporočajo vse, kar spodbuja proizvodnjo kolagena.

Ne uporabljate kreme z zaščitnim faktorjem

Glavni vzrok skoraj vseh znakov prezgodnjega staranja na človeškem obrazu je izpostavljenost UV-žarkom. Dermatologi pravijo, da so prisotni tudi, ko je oblačno ali dežuje. Bodite posebno pozorni, če imate svetlejšo polt.

Uporabljate močna ličila

Močno (ali slabo) ličenje vas lahko za nekaj let postara. Zlasti izdelki na osnovi olja lahko zamašijo pore in povzročijo mozolje. Prekomerna uporaba izdelkov za kožo z dišavami, dražilnimi kemikalijami in alkoholom lahko izsuši kožo, odstrani naravna olja in vpliva na videz gub.

Spite z obrazom na blazini

Ko spite, je najpomembnejše, da dobro počivate, vendar bodite pozorni tudi, če je le mogoče, na položaj telesa. Če ležite na trebuhu ali boku, z obrazom zakopanim v blazino, lahko ta položaj ustvari gube in pospeši staranje. Vezivno tkivo in kolagen na obrazu s starostjo slabita. Spite na hrbtu ali poskrbite za blazino iz satena, ki vam med spanjem ne bo 'mečkala' obraza.

Soba, v kateri bivate, je pregreta

Pozimi je prijetno bivati ​​v toplem prostoru, vendar lahko prekomerna toplota izsuši zrak in vpliva na to, da je vaša koža bolj suha. Optimalna vlažnost v prostoru naj bo od 40 do 60 odstotkov. Sobni vlažilci zraka so lahko v pomoč, prav tako posode s hladno vodo.

Pijete skozi slamico

Pitje temno obarvanih pijač skozi slamico ima za posledico madeže na zobeh, pa tudi gube okoli oči in ust. Podobne mimične gube je mogoče dobiti pri kajenju, zato zavrzite cigarete in pijte neposredno iz kozarca.

Ne uživate dovolj dobrih maščob

Maščobe so nujne za zdravje in mladosten videz. Maščobne kisline omega 3, zdrave za srce, najdemo v mastnih ribah, kot sta losos in skuša, ter v oreških. Te maščobe naredijo kožo prožno in gladko, kar je eden najboljših načinov za preprečevanje gub. Te maščobne kisline so še posebej pomembne za zdravje srca in možganov. Strokovnjaki svetujejo, da imate ta živila na jedilniku vsaj dvakrat na teden.