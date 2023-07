Tegobe menopavze rešimo že z zelo majhnimi odmerki

Znani so simptomi in nevšečnosti, povezani z menopavzo: od valov vročine, nočnega znojenja do razdražljivosti, utrujenosti, nespečnosti ter motenj zbranosti in spomina. Po ocenah strokovnjakov se s temi težavami, zlasti oblivanjem in znojenjem, srečuje kar 80 odstotkov žensk na prehodu v menopavzo, se pa nekatere zaradi njih odločijo tudi za hormonsko zdravljenje. Zdravljenje klimakteričnih težav so v svetu začeli že v sedemdesetih letih, v Sloveniji pa približno deset let pozneje. Kot pojasnjuje specialistka ginekologije in porodništva primarijka Darija Strah, je bistvo hormonske nadomestne terapije (HNZ) dodajanje estrogena, potem ko ga zaradi usihanja delovanja jajčnikov v ženskem organizmu ni več toliko kot pred menopavzo: »Če ima ženska ohranjeno maternico, moramo dodajati tudi progesteron, ki varuje maternično sluznico in preprečuje nastanek rakavega obolenja.«

SPOLNOST V MENOPAVZI Po nekaterih podatkih je skoraj tri četrtine žensk v času menopavze spolno neaktivnih. Največkrat so razlog simptomi, ki jih s seboj prinaša to obdobje, toda dokazano je, da je spolnost za žensko v tretjem življenjskem obdobju zelo pomembna za krepitev njene samopodobe. »Samo čutenje in doživljanje je lahko polno doživeto tako kot v času pred menopavzo, ki se začne okoli petdesetega leta. Nožnica tedaj postane suha, srbeča, pekoča. Ženska pri odnosu zaradi pičlega vlaženja občuti neprijetno bolečino, ki zavira spolnost. Velikokrat toži zaradi bolezenskih izcedkov, ponavljajočih se vnetij mehurja, pekoče odvaja vodo ali je sploh več ne more zadržati,« opisuje ginekologinja Darija Strah. Tudi tovrstne težave je mogoče pozdraviti z vaginalnimi tabletkami, ki vsebujejo hormon 17-beta estradiol. Ta je po kemični sestavi identičen estrogenu, ki ga izloča samo telo. »Hormon pomladi in zdravi notranjost nožnice. Hkrati zveča sposobnost vlaženja, zmanjšuje bakterijske izcedke, vnetja sečil in pomaga pri zadrževanju vode. Zdravila delujejo le lokalno, so varna, zato jih lahko uporablja večina žensk. Je pa pomembno vedeti, da sistemska nadomestna hormonska terapija pri omenjenih težavah ni vedno dovolj uspešna. Kar slaba polovica žensk, ki uživajo hormone, potrebuje za popolno dobro počutje tudi lokalno terapijo in lahko jo uporabljajo dolgo časa,« je še povedala sogovornica.

Dobra preventiva pred osteoporozo

HNZ velja za najučinkovitejšo metodo za lajšanje neprijetnih simptomov, ki so lahko povezani z menopavzo, hkrati pa zmanjšujejo tveganje za razvoj srčno-žilnih obolenj in osteoporoze. »Hormonov nikakor ne predpisujemo v preventivne namene. Slediti moramo najnovejšim smernicam, zdravljenje ženske je treba začeti čim bolj zgodaj ob nastopu težav, velikokrat še pred nastopom mene. Hormone uvajamo v najmanjšem mogočem odmerku, ki ublaži oziroma prekine klimakterične težave. Količina hormonov je danes manjša kot v preteklosti,« je ginekologinja povedala o zdravljenju, pred katerim sta obvezna temeljit posvet in zdravniški pregled.

Redno spolno občevanje naj bi spodbujalo ovulacijo in tako prelagalo menopavzo. FOTO: Jacob Ammentorp Lund Getty Images/istockphoto

»Pred uvedbo zdravljenja moramo ženski izmeriti krvni tlak, zabeležiti telesno težo in izključiti kronična obolenja, kot so povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, povišane maščobe v krvi, avtoimunske in jetrne bolezni. V krvi lahko določimo folikel stimulirajoči hormon (FSH), ki nam pove, kako aktivna sta še jajčnika in ali je ženska v meni,« je pojasnila sogovornica. Po obsežni anamnezi sledita razširjen ginekološki pregled in ultrazvok, prav tako pregled dojk. »Šele nato presodimo, ali je pacientka s težavami primerna za uvedbo HNZ.«

V obliki krem ali tablet

Hormonsko zdravljenje nožnice lahko ginekologi predpišejo v obliki krem ali vaginalnih tablet, ki imajo omejeno lokalno delovanje. »Nizkodozne estrogenske lokalne preparate lahko uporablja skoraj vsaka ženska, tudi tista, ki za sistemsko zdravljenje zaradi svoje osnovne bolezni ni primerna, razen bolnic, ki so prebolele raka dojke. Vnesemo jih v nožnico. Z njimi preprečimo občutek pekočega uriniranja, atrofije oziroma suhosti nožnice. Omilijo tudi težave z zadrževanjem urina,« pojasnjuje Strahova. Kadar obstaja kontraindikacija za zdravljenje s hormoni, je v primeru suhe nožnice z uhajanjem urina možnost še lasersko zdravljenje. Za to se je mogoče odločiti tudi, kadar je glavna težava nehoteno uhajanje urina, ki se običajno pojavi v menopavzi.

Drugi način je sistemsko zdravljenje. Zdravnik lahko predpiše zdravila v obliki razpršil, da se estrogen absorbira skozi kožo. Poznamo tudi druge oblike, npr. tabletke, obliže ali injekcije s podaljšanim sproščanjem hormona ter hormonske maternične vložke, ki sproščajo samo gestagene in s tem zaščitijo sluznico maternice. Da bo zdravljenje učinkovito, mora ženska, ki se odloči za HNZ, skrbeti tudi za zdrav življenjski slog: se pravilno prehranjevati, dovolj gibati in se izogibati tobaku. »Pristop k posamezni pacientki ni le pisanje receptov, zahteva strokovno in časovno opredelitev njenega zdravja. Po potrebi jo naročimo na kontrolo čez nekaj mesecev, vsekakor pa jo ginekološko pregledamo vsako leto,« je še poudarila sogovornica.

Plusi in minusi

Zdravljenje sicer lahko spremljajo nekateri neželeni stranski učinki, zaradi katerih nekatere ženske tudi same prekinejo terapijo, denimo sprememba telesne teže, občutljivost dojk, migrene, mišični krči, izpadanje las, tromboza. Dolgotrajnejše zdravljenje (več kot pet let) lahko pomeni tudi tveganje za nastanek raka dojke, zato so priporočljive redne mamografije ali ultrazvok dojk ter vestno redno samopregledovanje. Po drugi strani ima HNZ številne prednosti in dokazano zmanjšuje tveganje za nastanek rakavih obolenj na debelem črevesu, alzheimerjeve bolezni, obolenj obzobnega tkiva in sive mrene.