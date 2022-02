Tega o svojem nosu niste vedeli

A nos je lahko še vse kaj drugega kot le zamašen.

Poglejmo nekaj kratkih in zanimiv dejstev, ki jih morda še niste poznali.

1. Osebna izkaznica

Nos je začetni del našega dihalnega sistema in glavna pot za prehajanje zraka v pljuča in iz njih. Površina nosne sluznice je pokrita z mikroskopskimi dlačicami, ki so v stalnem gibanju, s čimer iz nosu odstranjujejo nakopičene nečistoče.

2. Ali ste vedeli, da lahko vaš nos zazna tudi do 10.000 različnih vonjav?

Nos je tudi organ za voh, ki zaznava vonj s čutnicami v kupoli nosne votline na zgornji nosni školjki. Površina čutila je manjša od šestih kvadratnih centimetrov, vendar je tu zbranih okoli 12 milijonov vohalnih čutnic, ki po najnovejših razkritjih raziskav lahko zaznajo tudi več kot 10.000 različnih vonjav.

3. Ali ste vedeli, da različne oblike nosu izhajajo z različnih geografskih območij?

V vroči Afriki so nosovi kratki in široki, dihanje s takim nosom pa je učinkovitejše, saj zrak potuje hitreje. Po ožjih in daljših nosovih, ki prevladujejo v hladnem podnebju, pa zrak potuje dlje časa in se medtem prilagodi na telesno temperaturo.

4. V nosu ostane od 80 do 90 odstotkov mikroorganizmov, ki v dihala vstopajo z dihanjem. Zakaj se nos potem sploh zamaši?

Nos se zamaši, kadar nosna sluznica oteče in se iz nje začne pospešeno izločati sluz, tekočina v nosu pa se začne kopičiti in tam zastaja. Takrat je naše dihanje oteženo. Najpogosteje nam nos zamaši prehlad, ki se običajno razvije kot posledica okužbe z enim ali več od 200 vrst znanih virusov prehlada. Dihanje skozi nos je lahko tudi oteženo, ko nosna sluznica izloča premalo sluzi, je izsušena in razdražena. To je pogosto posledica bivanja v prostorih z izrazito suhim zrakom. V takšnem primeru moramo sluznico dodatno vlažiti, saj je suha dovzetnejša za okužbe.

5. Ali ste vedeli, da lahko s slano vodo poskrbite za zaščito svojega nosu?

Učinkovita metoda, ki čisti sluznico in mehča nosno sluz, je izpiranje nosu s slano vodo. Saj veste, kako temeljito vam ob skoku v morje nos prečisti slana morska voda, ki jo nehote vdihnete. K sreči je čisto morsko vodo, ki iz nosu izpira viruse in bakterije, mogoče dobiti tudi pozimi, in sicer v lekarnah v obliki pršil.

6. Naravna moč Jadranskega morja

Blagodejna izotonična morska voda Jadranskega morja vlaži, čisti in obnavlja nosno sluznico. Bogata je s solmi in oligoelementi, kar omogoča vzdrževanje normalnega delovanja nosne sluznice. Izpira bakterije, viruse in nečistoče iz nosu ter omogoča prehodnost zgornjih dihalnih poti.

7. Poznate Aqua Maris – stoodstotno naravno pršilo za nos?

Aqua Maris Clean je naravno pršilo za nos, ki vsebuje blagodejno vodo Jadranskega morja. Vlaži in čisti suh razdražen nos ter omogoča dolgotrajno negovanje vzdražene in izsušene nosne sluznice. Lahko ga uporabljate vse leto, vsak dan. Več o tem naravnem izdelku najdete tukaj.

8. Kaj pa najmlajši noski?

Ker Aqua Maris podpira fiziološko stanje sluznice in nima sistemskih stranskih učinkov, je primeren tudi za otroke, nosečnice in doječe matere. Izotonična morska voda se lahko uporablja že pri novorojenčkih ter je namenjena vsakodnevni higieni nosne votline pred dojenjem ali hranjenjem po steklenički in med boleznimi, povezanimi z zgornjimi dihalnimi potmi, ki otežujejo dihanje skozi nos. Izberite izdelek, namenjen otrokom, Aqua Maris Baby, naravno pršilo za nos (50 ml), ki omogoča boljši spanec, lažje hranjenje in naravno dihanje vašega otroka. Zaradi svoje nežnosti je primeren za vsakodnevno uporabo.

Naročnik oglasne vsebine je Jadran-galenski laboratorij d.d.