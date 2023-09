Tega o origanu morda še niste vedeli

Origano je priljubljena začimba, brez katere si ni mogoče predstavljati pice in paradižnikovih jedi, ima pa tudi manj znano plat, in sicer vsebuje snovi, ki koristijo zdravju.

Več raziskav je denimo pokazalo, da je bogat z antioksidanti, kar pomeni, da ščiti celice pred oksidativnim stresom, s tem pred telesnimi vnetji in tako niža tveganje za nekatere kronične bolezni.

V njem so bogato zastopane protivirusne in protibakterijske snovi, dober pa je tudi za prebavo, saj spodbuja nastajanje žolča in preprečuje napenjanje ter vetrove.

Eterično olje origana je priporočljivo tudi za masažo, kajti lajša krče in bolečine v mišicah, pospešuje celjenje ran, zvinov in vnetih tetiv.