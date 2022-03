Tečaj prve pomoči: ali še vemo, kako pomagati človeku v nesreči?

Avto-moto zveza Slovenije in Rdeči križ Slovenije bosta aprila v 22 krajih po vsej Sloveniji izvedla brezplačne obnovitvene tečaje prve pomoči.

Na triurnem tečaju bodo udeleženci med drugim lahko osvežili svoje znanje in veščine o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED (avtomatski zunanji defibrilator), ustavljanju hudih krvavitev in drugih najnujnejših ukrepih prve pomoči.

Število mest je omejeno

Avto-moto zveza Slovenije je bila uspešna pri razpisu mednarodne avtomobilistične zveze FIA Road Safety Grant Programme, na katerem je z Rdečim križem Slovenije prijavila projekt izvajanja brezplačnih obnovitvenih tečajev prve pomoči.

22 krajev bo gostilo brezplačne tečaje.

Ti bodo v sodelovanju z lokalnimi avto-moto društvi in območnimi združenji Rdečega križa aprila izvedeni v 22 slovenskih krajih. In to so: Cerknica, Divača, Dravograd, Gornja Radgona, Izlake, Kočevje, Lenart, Logatec, Ormož, Radeče, Radenci, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na Koroškem, Sevnica, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmartno ob Paki, Tolmin, Trebnje, Tržič in Žiri. Število mest na posamezni lokaciji je omejeno, zato so obvezne prijave, in sicer na spletni strani amzs.si/prva-pomoc.

Pomembno znanje

Kakor poudarjajo v AMZS in RKS, je prva pomoč znanje, ki ga mogoče ne bomo nikoli potrebovali, a dovolj je, če se samo enkrat znajdemo v situaciji, ko bo odločalo med življenjem ali smrtjo naših bližnjih. Zato je pomembno, da to znanje pridobimo in ga tudi redno obnavljamo.

Na ta način zmanjšamo strah, da gre lahko kaj narobe ob oskrbi s prvo pomočjo. Cilj tega projekta in številnih drugih aktivnosti je opremiti posameznika s tistim znanjem in veščinami prve pomoči, ki so pomembni za prepoznavo smrtno ogrožajočih stanj, da bo vsak prebivalec Slovenije sposoben izvajati najnujnejše ukrepe za reševanje življenja.