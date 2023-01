Tarča te nadloge so zlasti ženske

Večina ljudi ne razmišlja o mehurju, dokler se ne pojavijo močne in neprijetne bolečine. Vnetje mehurja (cistitis) je ena izmed najpogostejših težav, zaradi katerih bolniki potrebujejo pomoč zdravnika. Pojavlja se predvsem pri ženskah, več kot polovica jih zboli vsaj enkrat v življenju: ženska sečnica meri le tri centimetre, moška kar petnajst.

Poleg tega je razdalja med ustjem sečnice in zadnjično odprtino, ki je pogost vir bakterij, pri ženski krajša. Tudi sprememba kislosti nožnice vpliva na okužbo: če se kislost zmanjša, se bakterije laže razmnožujejo, in prav bakterije so najpogostejši krivec za okužbo.

Nad školjko ne čepimo, ampak na njej sedimo.

Najpogostejši znaki vnetja so bolečina za sramno kostjo ali v presredku, pogosto siljenje na vodo, krvav seč, slab curek in zapora seča, ob teh je treba nemudoma k zdravniku; obenem naredimo vse, da bi morebitno vnovično vnetje preprečili: z zdravim življenjskim slogom, ki vključuje dovolj gibanja (na zraku), prehrano, bogato z vitamini in minerali, dovolj spanja, blažimo tudi stres, ki slabi imunski sistem; pomembno je vzdrževanje telesne teže (težji ko smo, večji je pritisk na mehur) in tudi izvajanje keglovih vaj, s katerimi krepimo mišice medeničnega dna in preprečujemo nastanek inkontinence.

Pazimo na redno prebavo, po veliki potrebi se vselej brišemo od spredaj nazaj, ženske naj po spolnem odnosu urinirajo, pri tem naj ne čepijo nad školjko, ampak naj se usedejo.

Dva litra na dan

A medtem ko nekatera živila blagodejno vplivajo na zdravje sečnega mehurja, lahko druga vnetje celo poslabšajo. Vsekakor je treba dovolj piti, najmanj dva litra tekočine na dan priporočajo zdravniki, najbolje je, da pijemo vodo; več bomo popili, več bomo urinirali, s tem pa iz telesa odplaknili tudi neželene bakterije.

Dobra hidracija je ključ do zdravega mehurja.

Če pijemo manj, tudi manj uriniramo, s tem pa bakterije ostajajo v mehurju in tveganje za okužbo je večje. Obenem omejimo uživanje alkohola, tudi kave (ki okrepi potrebo po uriniranju in draži že tako nadraženi mehur), črnega čaja in sladkanih pijač, niti sokovi iz citrusov in drugega kislega sadja in zelenjave niso priporočljivi, saj mehur dodatno dražijo, prav tako gazirane pijače. Priporočljiva ni niti začinjena hrana.

Poleg vode lahko pijemo tudi (zeliščne) čaje, ki delujejo diuretično in protivnetno, na primer koprivo in liste vednozelenega gornika, regrat, brezo, tudi ognjič, ki krepi imunost. Bezeg deluje protivnetno. Granatno jabolko prinaša bogastvo vitamina C, ki je nujen za zdravje organizma, tudi mehurja. Nikakor ne moremo mimo brusnic: brusnični sok ljudska medicina od nekdaj priporoča kot zdravilo za vnetje mehurja, saj bakterijam preprečujejo, da bi se zalepile na steno urinarnega trakta, tudi mehurja, obenem pa bakterije tudi uničuje.

Brusnice in sok iz njih so priporočljivi pri okužbi sečil. FOTO: Yuriy Gluzhetsky/Getty Images

Pazimo le, da sok ne vsebuje dodanega sladkorja, saj ta za zdravje mehurja ni priporočljiv. Brusnični sok lahko pijemo ob pojavu prvih simptomov, da bi preprečili poslabšanje okužbe, pa tudi za zdravljenje. Če se stanje v nekaj dnevih ne izboljša, moramo k zdravniku, ta bo po potrebi predpisal antibiotike.