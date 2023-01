Tako zelo zdravi so arašidi, a le, če jih uživate v takšni obliki

Arašidi oz. kikirikiji (Arachis hypogaea) spadajo v družino stročnic (Fabaceae), gojijo pa jih predvsem zaradi njihovih okusnih semen (oreščkov), ki rastejo pod zemljo. Zaradi visoke vsebnosti olja jih uvrščamo tudi med oljnice. Gojijo jih predvsem na tropskih in subtropskih območjih. Največji delež arašidov proizvede Kitajska – ta namreč poskrbi za kar 38 odstotkov svetovne proizvodnje. Po okusu in prehranski vrednosti so podobni orehom in mandljem.

