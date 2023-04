Tako zaužit česen škoduje zdravju

Česen je znan po številnih pozitivnih učinkih na zdravje in je zato koristna sestavina prehrane. Med drugim krepi odpornost, pospešuje okrevanje pri virusnih in bakterijskih okužbah, dober je za srce in ožilje, deluje protibakterijsko, protivirusno, protiglivično, protivnetno, pomaga pri odpravljanju telesnih parazitov in ščiti pred nekaterimi oblikami raka.

Alergiki pozor!

Pa vendar čudežne moči nima in osebe, ki denimo uživajo zdravila proti visokemu krvnemu tlaku, ne bi smeli predpisane terapije nadomeščati s česnom, sploh pa s količino tega v nobenem primeru ne bi smeli pretiravati.

Preveč česna, denimo goltanje celih strokov, ima resne negativne posledice za organizem, zlasti za želodec in privede do neznosnih bolečin v njem, ki so lahko prisotne tudi več kot 48 ur.

Prav tako lahko vpliva na menstrualni cikel in krepi maternične krče, zato ga je med nosečnostjo in dojenjem bolje uživati le kot začimbo. Česnu se morajo izogibati tudi vsi, ki so alergični na čebulnice.

Najboljši je surov

Strokovnjaki sicer opozarjajo, da je najbolj zdrav surov česen, a nasekljan in dodan različnim, jedem, denimo solati,. Preden ga zaužijete, nasekljanega pustite vsaj deset minut, da pride do encimske reakcije, po zaslugi katete se aktivirajo vse zdravilne sestavine v česnu, denimo alicin, ki je najbolj zaslužen za zdravilne učinke česna.

Če ga dodajate med kuhanjem, da v jedi stresite tik preden so gotove in ga ne kuhajte ali pražite več kot deset minut. Dolgotrajno izpostavljanje visokim temperaturam namreč uniči v česnu prisotne koristne snovi, več kot štiri stroke na dan pa naj ne bi zaužili.