Tako vnetje mehurja lahko preprečimo

Vnetje urinarnega trakta lahko prizadene ledvice, sečevod, sečnico ali mehur, najpogosteje pa jo skupi slednji, o njem pogosto potožimo, da je prehlajen. Strokovno se težava imenuje cistitis, je pa zelo pogosta, predvsem med ženskami.

Temen in moten urin nakazuje na vnetje. FOTO: Someone25&/Getty Images

Vnetje mehurja je zelo nadležno, a redko postreže z zapleti, ko se infekcija razširi višje po urinarnem traktu do ledvic, kjer lahko povzroči resno bolezensko stanje. Vnetje mehurja običajno mine z običajnimi ukrepi, seveda pa je treba odkriti povzročitelja in se z njim ustrezno spopasti, pojasnjujejo strokovnjaki.

Glavni krivec za vnetje je bakterija E.coli, ki živi v črevesju in običajno ne povzroča težav, te se pojavijo, če bakterije zaidejo v uretro. Telo jih praviloma odplakuje z rednim uriniranjem, a če vendarle dosežejo mehur, se lahko tam oprimejo stene in se razrastejo. Če naša odpornost ni dovolj krepka, da se sama bori proti bakterijam, se razvije vnetje. To se pri ženskah zgodi pogosteje, saj je uretra pri njih krajša kot pri moških, torej je pot do mehurja krajša.

Vlaga je gojišče za bakterije.

Tudi razdalja med vagino in anusno odprtino je kratka, zato je ključen ukrep pri preprečevanju širjenja bakterije brisanje od spolovila proti zadnjični odprtini. Ženske si bakterijo pogosto same vnesejo ob vstavljanju tampona, vnetja pa so pogostejša tudi po menopavzi, saj telo takrat izloča manj hormona estrogena, kar povzroča tanjšanje stene mehurja in spremembo v flori vagine, še več težav imajo starejše ženske, saj neredko premalo pijejo in ne urinirajo dovolj pogosto. Težave so pogostejše pri nosečnicah, saj se zaradi pritiskanja ploda na mehur ta včasih ne izprazni povsem.

Najprej si lahko pomagamo sami

Na vnetje opozarjajo značilni znaki, kot so pogosto siljenje na vodo, čeprav je količina izločenega urina majhna, pekoče in boleče uriniranje, urin je moten, temnejši in neprijetnega vonja, lahko je celo rdečkast, pri nekaterih se pojavijo tudi bolečine v medenici in okoli sramne kosti. Če se vnetje razširi na ledvice, se pojavi bolečina v hrbtnem predelu v višini ledvic, ki ni mišična, kot mnogi zmotno menijo, ne pojenja in se ne spreminja glede na položaj telesa ali dejavnost.

Pri uriniranju smo pozorni, da izpraznimo celoten mehur.

Pojavijo se vročina, slabost in bruhanje, nujen je čimprejšnji obisk pri zdravniku! Pri vnetju mehurja si sprva še lahko pomagamo sami z različnimi prehranskimi dopolnili in napitki z D-manozo in brusničnim izvlekom po posvetu s farmacevtom, vodo pijemo pogosto in v večji količini, če pa težave ne ponehajo oziroma se stopnjujejo, bo zdravnik glede na laboratorijske izsledke verjetno pomagal z antibiotikom.

Uživamo lahko pripravke z D-manozo in brusničnim izvlečkom.

Najbolj smiselna je seveda preventiva. Kot rečeno, z rednim pitjem sproti odplaknemo bakterije iz sečnice in uspešno preprečujemo vnetje, najbolje je piti vodo ali nesladkani čaj. Pri uriniranju smo pozorni, da izpraznimo celoten mehur, po odvajanju pa se brišemo od spolovila proti zadnjični odprtini. Nosimo ohlapna oblačila iz bombaža, ki ne zadržuje vlage, saj je ta gojišče za bakterije. Ob ponavljajočih se vnetjih je smiselna okrepitev odpornosti, ki je pomembna obramba ob razrastu bakterij.