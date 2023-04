Tako vejpanje škoduje in vse to se v telesu zgodi, ko z njim prenehate

Na tržišču je vse več takšnih in drugačnih nadomestkov klasičnih cigaret, po katerih posegajo predstavniki vseh generacij, zlasti priljubljeni so med mladimi. A strokovnjaki opozarjajo, da zadeve niso tako nedolžne, kot jih skušajo prikazati proizvajalci in trgovci novodobnih tobačnih iznajdb.

