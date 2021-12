Tako vam telo sporoča, da ne more več: to so jasni znaki čustvene in duševne izčrpanosti

Se včasih zbudite z občutkom panike, kot da vas vse duši? Počutite se, kot da ste na vrtiljaku in niste prepričani, ali je prava težava služba, ki vam ni všeč, čustveni odnosi, ki so ušli izpod nadzora, ker nimate časa zanje, ali samo vaše slabe navade, ki se kopičijo iz dneva v dan. Čakate, da vse mine samo od sebe, pa ne mine, saj je za rešitev tovrstne težave treba delati, pišejo na Mycupoftea.

Letargija in neaktivnost zelo pogosto vodita do čustvene in duševne izčrpanosti. Kako torej ugotoviti, da ste si popolnoma izpraznili baterije? Obstajajo jasni znaki čustvene in psihične nemotiviranosti, ki jih ne smete prezreti.

Ves čas ste popolnoma izčrpani

Vsako jutro se zbudite izčrpani in brezvoljni, sama ideja, da vstanete in greste v službo, pa vas samo še bolj potre. To ni le prvi znak fizične, ampak tudi duševne izčrpanosti. Postali ste tako brezvoljni, da se sploh ne obremenjujete s stvarmi, ki so vas včasih globoko izpolnjevale.

Hitro se razburite

Zdi se, da vam čisto vse na živce: od tona glasu nekoga, do dobronamernega komentarja – tolerance nimate več. Postajate vse bolj občutljivi in zamerljivi ter obožujete dneve, ko vam ni treba nikogar srečati.

Počutite se tesnobno

Zbudite se z občutki strahu in nelagodja, ki čez dan le rastejo in prehajajo v napetost, ki moti vaš že tako načet mir. Kadarkoli začutite tesnobo, poskusite ugotoviti, od kod prihaja, kako umiriti sebe ali umiriti svoj um. Anksioznost nas včasih pripelje do najboljšega spoznavanja samega sebe – tako premagamo svoje slabosti in strahove.

Čutite bolečino

Vaše telo se odziva na pretiran stres, zato je povsem normalno, da imate glavobole ali pa čutite slabost. To so alarmi, ki vas opozarjajo, da je skrajni čas, da spremenite svoj življenjski slog in se znebite stresa. Pomembno je, da poslušate svoje telo in se znebite nepotrebne napetosti. V nasprotnem primeru se ti simptomi bolečine lahko spremenijo v nekatere resnejše bolezni.

Težave z nespečnostjo

Popolnoma ste izčrpani, a ko pade noč, ne morete spati. Noči minejo v brezciljnem razmišljanju, z jutrom pa postajate vse bolj utrujeni.

Nimate motivacije

Nehali ste skrbeti za stvari: za delo, videz, celo za vaše najdražje. Utrujeni ste od vsega in ne najdete motivacije, da bi se uprli takšnemu razpoloženju in končno nekaj spremenili.

Če želite premagati to naporno obdobje, se poskusite obkrožiti z ljubljenimi osebami. Poiščite nekaj, za kar se želite boriti. Poskušajte premagati sebe, da bi se naslednji dan, po dolgem času, zbudili z nasmehom. Začnite se boriti s tesnobo in poiščite svojo motivacijo. Če je potrebno, poiščite strokovno pomoč.