Tako pogosto bi morali na malo potrebo

Mokrenje vsako uro do dve je povsem normalno in ob primerni količini zaužite tekočine se približno v takšnih razmakih mala potreba tudi pojavi. Pogosto mokrenje ni razlog za zaskrbljenost, saj telo s tem sporoča, da dobiva dovolj tekočine. Primerno hidracijo nakazuje tudi barva urina, ki mora biti svetlo rumene barve.



Redkejše odvajanje urina, denimo dva do trikrat dnevno. po besedah gastroenterologinje Gini Sam opozarja, da pijete premalo: »Na dan bi morali zaužiti dva do tri litre tekočine. To ni mit. In boljše je urinirati večkrat na dan, čeprav je to včasih nadležno.« Zadrževanje ni priporočljivo Samova prav tako opozarja, da zadrževanje urina ni priporočljivo, saj se s tem poveča verjetnost okužb sečil in poškodb mišic medeničnega dna. Drugi znaki dehidracije Kot rečeno, mala potreba vsaj vsaki dve uri in svetla barva urina nakazujeta primerno hidracijo. Na dehidracijo pa poleg preredkega uriniranja in temnejše barve tega opozarjajo še glavoboli, utrujenost, suha usta in vrtoglavice, ki ob zadostnem pitju praviloma hitro izginejo.

