Tako oskrbite rano v nekaj korakih (FOTO)

Zagotovo ste se kdaj že porezali, pa naj bo to z nožem med rezanjem zelenjave, med delom na vrtu ali pa katerim drugim opravilom. Večini se rane, če niso zelo globoke, hitro in same zacelijo. Včasih pa se ne, razlogi za to so različni. Lahko gre za posledico okužbe rane, kar pomeni, da ta oteče, se zagnoji in tudi boli.

Zdravniki med razlogi navajajo tudi slabo prekrvitev telesa, krivi sta lahko slaba prehrana in dehidracija. Celjenje ran namreč pospešita dovoljšnja količina proteinov v krvi in pa tudi ustrezna hidracija telesa. Z zelo počasnim celjenjem ran se soočajo tudi sladkorni bolniki pa tisti, ki so zaradi bolezni prikovani na posteljo (v takih primerih je lahko rana izpostavljena dolgotrajnemu pritisku, kar povzroči upočasnjevanje krvnega obtoka), ali pa tisti, ki imajo težave s kopičenjem tekočine oziroma čezmernim otekanjem telesa.

Ti si lahko pomagajo z različnimi kompresijskimi terapijami, ki vplivajo na zmanjšanje oteklin in posledično pospešijo celjenje ran.

Manjše rane oskrbimo sami, večje naj zdravnik. FOTO: Motortion/ Getty Images

Če imate še tako majhno rano, ki se noče in noče zaceliti, je vsekakor treba obiskati zdravnika. Za zdravje so lahko najbolj nevarne t. i. kronične rane, saj lahko vodijo v resne zaplete. Kronične so tiste, ki se v celoti ne zacelijo v treh mesecih.

Tetanus je resno stanje

Na splošno sicer pri oskrbi ran velja, da sledimo nekaj korakom. Najprej jo dobro očistite z izpiranjem pod tekočo vodo, še bolje pa je, če uporabite fiziološko raztopino. V roke nato vzemite ustrezen antiseptik in jo razkužite ter zaščitite s sterilno gazo. A nikakor ne suho, temveč jo prej namočite s fiziološko raztopino, saj se bo drugače prijela na rano. Če ta ni prevelika, jo lahko zaščitite tudi z obližem.

Rane si vselej oskrbite s čistimi rokami, saj v nasprotnem primeru povečate možnost okužbe. Če ste se huje ranili oziroma so vbodi ali ureznine globoki, čim prej obiščite zdravnika. Tja se brez pomisleka odpravite, če se huje poškodujete. Zdravnik vas bo najverjetneje cepil proti tetanusu.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pojasnjujejo, da je tetanus ali mrtvični krč bolezen, ki jo povzroča nevrotoksin bakterije Clostridium tetani, katerega spore so lahko zaradi živalskih iztrebkov prisotne tudi v zemlji.

»Okužimo se lahko skozi rano, ki je onesnažena z zemljo, v kateri so spore bacila tetanusa. Posebno nevarni so z zemljo onesnažene vbodne rane pa tudi žulji, opekline in druge, morda celo neopažene rane,« razložijo na NIJZ in še, da je tetanus resno stanje in zahteva bolnišnično obravnavo, kjer lahko izvajajo stalen nadzor nad bolnikom.

Infekcija lahko upočasni celjenje. FOTO: Ocskaymark/Getty Images

Za njim lahko zboli vsakdo, četudi je bolezen že prebolel. V Sloveniji sicer od leta 1951 cepimo proti tetanusu (vključeno je v obvezni program cepljenja), pojavnost bolezni se je zato močno znižala. Pri nas zbolevajo predvsem starejše necepljene osebe.