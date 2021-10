Tako lahko preprečimo mišične krče

Pred vadbo in po njej naredite raztezne vaje. FOTO: Emiliozv/Getty Images

Mišice v nogah so sestavljene iz snopov vlaken, ki se izmenično krčijo in raztezajo, da ustvarijo gibanje. Krči se pojavijo zaradi nenadnega, neprostovoljnega krčenja oziroma zategovanja ene od teh mišic, običajno mišic goleni oziroma v mečih.Lahko trajajo od nekaj sekund do nekaj minut, lahko so blagi ali dovolj intenzivni, da nas dodobra predramijo in nas zbudijo iz trdnega spanca. Nenadnemu bolečemu mišičnemu krču pravijo tudi čarlijev krč. Legenda pravi, da se je to ime uveljavilo zaradi, igralca bejzbola, ki je igral okoli leta 1880 in naj bi trpel zaradi pogostih krčev.Očitnega vzroka za mišične krče ni. Med pogostimi sprožilci je lahko telovadba ali pretiravanje s fizično aktivnostjo, še posebno če smo bili dejavni dlje ali v vročem okolju. Utrujene ali dehidrirane mišice postanejo razdražene in se tudi bolj pogosto krčijo. Tudi pomanjkanje elektrolitov, kot sta magnezij in kalij v prehrani, lahko povzroči pogostejše krče, saj stanje preprečuje popolno sprostitev mišic. Večje tveganje za mišične krče v nogah je pri nekaterih zdravstvenih stanjih.To tveganje se tako povečuje v nosečnosti, verjetno zaradi sprememb v žilnem obtoku in povečanega stresa v mišicah zaradi rastočega trebuha, pravijo strokovnjaki s harvardske medicinske fakultete. Tudi starost je eden od dejavnikov za pogostejše krče v mišicah, njihova pogostost se stopnjuje po 40. letu. Razlaga je preprosta, pravijo harvardski strokovnjaki: skupaj z nami se starajo tudi naše mišice.Starejše mišice se lažje utrudijo in postajajo vse bolj občutljive za pomanjkanje tekočine v našem telesu. Vzrok so lahko tudi stranski učinki nekaterih zdravil, kot so na primer statini, ki jih uporabljamo za zdravljenje previsokega holesterola v krvi.Ko nas zagrabi krč v mišici, to začutimo kot nenadno bolečino in stiskanje v njej, običajno v mečih, pojavita pa se tudi otrdlina oziroma bulica in trzanje pod kožo. Največkrat se tako hitro, kot se pojavijo, tudi sami sprostijo. A kljub temu velja opozorilo: če se mišični krči pojavljajo pogosto, istočasno pa se pojavljajo še nekateri drugi simptomi, na primer odrevenelost ali šibkost, je treba obiskati zdravnika. Mišični krči so lahko, sicer poredko, tudi znak katere bolj resne zdravstvene težave, kot so težave s hrbtenico, krvožilnim sistemom ali jetri.Večina tovrstnih krčev popusti v nekaj minutah. Sami lahko z masažo ali nežnim raztezanjem noge mišice toliko sprostimo, da krč popusti. Tudi toplota sprošča napete mišice, sprostimo jih tako, da jih grejemo z grelno blazinico ali na mišico položimo toplo mokro krpo.Za preventivo je priporočljivo pred vadbo in med njo spiti veliko tekočine, mišice namreč za pravilno krčenje in sproščanje potrebujejo dovolj tekočine. Napetost v mišicah preprečimo tudi tako, da se pred vsako vadbo ali treningom dobro ogrejemo, bodisi s hojo na mestu ali počasnim tekom, po treningu pa opravimo nekajminutne raztezne vaje. Za tiste, ki se jim mišični krči pojavljajo med spanjem, je priporočljivo, da nekajminutne raztezne vaje opravijo vsak večer, preden ležejo v posteljo.