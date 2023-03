Tako lahko naravno okrepimo libido

Mamljivo je misliti, da nam bo že grižljaj nečesa slastnega okrepil libido, poznavalci pravijo, da morajo biti živila, ki veljajo za naravni afrodiziak, stalni del naše prehrane, ki prispeva k zdravi cirkulaciji krvi, pomaga k uravnoteženju hormonov in povečanju vitalnosti, s tem pa tudi močnejši spolni sli. Nutricionisti na seznam naravnih afrodiziakov uvrščajo več živil. Pa poglejmo.

Začnimo s čokolado: že Maji in Azteki so verjeli, da je čokolada hrana bogov, azteški kralj Montezuma jo je užival za spodbudo romantičnih srečanj, zato so čokolado že Azteki imeli za afrodiziak in jo povezovali s spolno močjo, krepkim libidom. Da so imeli prav, so mnogo pozneje dokazali znanstveniki: čokolada vsebuje dve naravni sestavini, ki vplivata na spolno vzburjenost: prva je triptofan, gradnik serotonina, za katerega vemo, da krepi zadovoljstvo in srečo, druga je feniletilamin, stimulans, podoben amfetaminu, ki se sprošča v možganih, ko se zaljubimo.

Rdeče in srčkaste za spolno slo. FOTO: Anna1311/Getty Images

Še ostanimo pri Aztekih: avokadu so rekli ahuacatl, testis. Polovica tega zelenega sadeža vsebuje okoli 10 odstotkov dnevnega priporočenega vnosa vitamina E, ki je med drugim pomemben za plodnost, tako pri moških kot ženskah.

Cesar Šen Nung, znan tudi kot oče kitajske medicine, je uporabljal ginseng za spodbujanje spolne sle in tudi preprečevanje erektilne disfunkcije. Od odkritja ginsenga ga tradicionalna kitajska medicina uporablja za krepitev libida.

Ne moremo mimo bolj domačega medu, ki ga ljudska medicina od nekdaj uporablja zaradi njegovih številnih zdravilnih koristi: je močan antioksidant, deluje protiglivično, protivnetno, protimikrobno, blagodejno vpliva na dihala in srčno-žilni sistem. Poleg tega vsebuje snovi, potrebne za ravnovesje hormonov, vključno z estrogenom in testosteronom, ki so nujni za zdrav libido.

Kmalu bo poletje in z njim vred fige: aminokisline v njih delujejo kot afrodiziak, spodbujajo proizvodnjo spolnih hormonov, potrebnih za reprodukcijo. Poleg tega so aminokisline v figah znane tudi po tem, da povečujejo vzdržljivost.

Seksi nista le oblika in tekstura ostrig, vsebujejo hranila, ki krepijo seksualnost.

Omenimo tudi žafran, drago začimbo, ki lepo oranžno obarva sleherno jed, obenem pa jo v Indiji uporabljajo tudi pri tradicionalnem zdravljenju. Prinaša mnoge zdravstvene koristi, krepitev spolne sle pa je ena od njih. Sodobni znanstveniki pritrjujejo: uporaba žafrana lahko izboljša spolno disfunkcijo pri moških in ženskah. Izsledki raziskave, opravljene leta 2019, kažejo, da je žafran učinkovit pri povečevanju vzburjenja, želje, tudi orgazma in celokupnega zadovoljstva. Poleg tega pomaga pri erektilni disfunkciji, saj spodbuja cirkulacijo in obenem sproščanje.

Tudi ostrige slovijo kot afrodiziak: seksi nista le njihova oblika in tekstura, vsebujejo hranila, ki krepijo seksualnost. Ostrige so bogate s cinkom, ki je pomemben za proizvodnjo testosterona, poleg tega pomaga pri proizvodnji zdrave sperme, kar je izjemno pomembno za tiste, ki bi radi imeli otroke. Njihova čudovita rdeča barva in oblika srca sta dva od razlogov, da jagode veljajo za sadež, ki krepi spolno slo. To pa potrjuje tudi znanost: jagode vsebujejo hranila, ki podpirajo zdravo spolno življenje, med drugim vitamin C.