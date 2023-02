Tako boste v formi pri štiridesetih

Staranje prinaša mnoge spremembe, dobre in slabe, ko ženske dopolnijo 40 let, je za mnoge pravi izziv vzdrževati želeni stas in se rešiti trdovratnih maščobnih oblog, ki se nabirajo okoli pasu. A k sreči obstajajo načini, na katere lahko spremenimo videz telesa, seveda s spremembo življenjskega sloga, zlasti s prehrano, ki naj bo zdrava in uravnotežena, ter seveda z gibanjem. Ženskam, starim 40 ali 50 let, osebni trenerji priporočajo vsakodnevno aktivnost, vsaj pol ure hoje ter vadbo za ravnotežje in prožnost (denimo jogo ali pilates), trikrat na teden pa tudi vadbo za moč, z lastno težo ali utežmi.

Na ta način se oblikuje telo in krepijo mišice, tudi zadnjične, obenem pa se ohranja gostota kosti, ki se s starostjo zmanjšuje. Dobro je vedeti, da se z dviganjem uteži kuri tudi maščoba, obenem pa prispeva k lepi drži. Osnovni položaj je razkoračna stoja, stopala so v širini bokov; iz tega položaja se spustite v predklon do sredine meč, začetniki do kolena oziroma dokler ne začutite zategovanja. Potem se z aktivacijo trupa dvignite v začetni položaj.

Tudi z elastiko lahko izboljšamo mišični tonus. FOTO: Gzorgz/Getty Images

Odlična vadba, s katero aktivirate vse mišične skupine, je veslanje, ki obenem kuri kalorije in prispeva k lepi drži. Pomembno je, da so komolci ob telesu in jih vlečete naravnost nazaj, pri tem pa vključite tudi hrbtne mišice.

Vsem so dobro znani počepi: vadba je na seznamu najboljših za oblikovanje telesa, če ste starejši od 40 let, saj so vključene številne mišice. S počepi boste okrepili spodnji del telesa, kar je sila pomembno. V rokah lahko držite uteži, a te raje izpustite, če ste začetnik, delajte z lastno težo, dokler ne obvladate izvedbe. Stojte razkoračno, položaj je podoben, kot bi hoteli sesti, pazite, da pri spuščanju kolena ne gledajo čez stopala, med spuščanjem in dviganjem mora biti hrbet raven.

Vaje za ravnotežje in prožnost je dobro izvajati vsak dan.

Ne moremo mimo zgornjega dela telesa, ramen, nadlaktnih mišic: vajo lahko izvajate stoje ali sede. Roke dvignete nad glavo in spustite v komolcih nazaj pod kotom 90 stopinj; v rokah držite utež, jo dvignete navzgor in spet spustite. Trikrat naredite po dvanajst ponovitev.

V vadbeno rutino vključite tudi naslednjo vajo, ki je imenitna za raztezanje: ležite na trebuhu, noge in roke so iztegnjene, hkrati jih dvignete od tal in zadržite nekaj sekund, stisnite mišice nog, rok in zadnjice. In ne pozabite na aerobno vadbo, ki ohranja zdravje srca in ožilja ter poveča splošno kondicijo, sem spadajo že omenjena hoja pa kolesarjenje in plavanje, tudi preskakovanje kolebnice: v vam primernem tempu (naj ne bo prepočasen) skočite 15-krat, naredite 10-sekundni odmor, ponovite skupno petkrat.