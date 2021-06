Tako boste lažje preživeli današnji peklenski dan

Zmanjšati izpostavljenost vročine: umik v senco ali hladnejše prostore.

Zmanjšanje nastajanja toplote: omejite fizično aktivnost na jutranje in večerne aktivnosti. Uživajte lahko hrano in uživajte manjše obroke.

Telesu omogočite boljše odvajanje toplote s pravilno izbiro oblačil in z zadostnim uživanjem tekočin.

Pred nami je peklenski dan. Vremenoslovci napovedujejo, da bi se lahko živo srebro povzpelo do 36 stopinj Celzija. Takšne ekstremne toplotne obremenitve in izpostavljenost visokim UV-sevanjem pa imajo lahko negativne vplive na zdravje. NIJZ z napotki opozarja, kako jih preprečiti ali pa vsaj omiliti.Med najbolj ogroženimi so starejši, otroci, bolnik s srčno-žilnimi obolenji, obolenji dihal, diabetiki, bolniki z obolenjem ledvic, duševnimi motnjami ali nepokretni. Poudarjajo, da lahko na uravnavanje toplote vplivajo tudi nekatera zdravila. Med bolj prizadetimi so tudi tisti, ki imajo socialno-ekonomske težave, brezdomci, socialno izolirani in tisti, ki imajo slabši dostop do zdravstvenih ustanov. Prav tako pa ne smemo pozabiti na tiste, ki živijo v podstrešnih stanovanjih ali slabše prezračenih ali prenatrpanih prostorih in brez naprav za klimatizacijo ter tiste, ki delajo na prostem.Daljše obdobje vročine lahko vodi do pregretja telesa, kožne izpuščaje, vročinske krče, vročinsko izčrpanost, omedlevico ali vročinsko kap.Ob tem dodatno poudarjajo, da nikoli nikogar ne puščajmo zaprtega v parkiranem vozilu. Če pride do pregretja, bolnika umaknite na hladno ali v senco. V primeru vročinske kapi takoj pokličite zdravniško pomoč.Nujna je tudi zaščita pred soncem. Uporabite sončna očala, pokrivala, oblačila, zaščitno kremo z zaščitnim faktorjem najmanj 30. Prav tako pa posvetite pozornost hrani, saj se ta v veliki vročini hitreje pokvari.