Ta težava pesti kar vsakega tretjega šolarja v Evropi

Kljub vztrajnim opozorilom stroke, da je debelost čedalje bolj pereče in težje obvladljivo vprašanje, vse več otrok živi s čezmerno telesno težo. Ob evropskem dnevu debelosti nadvse skrb vzbujajoči podatki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) kažejo, da bo na stari celini čez 12 let živelo 28 milijonov predebelih otrok, do leta 2035 pa bo ta epidemija, ki bi jo lahko preprečili, evropsko družbo zaradi zdravstvenih stroškov in manjše produktivnosti predvidoma stala 750 milijonov evrov.

Družbeni problem

V Evropi s čezmerno težo ali debelostjo živi že vsak tretji šolar, sta na nedavnem vrhu, ki sta ga gostila žena hrvaškega predsednika, epidemiologinja Sanja Musić Milanović, in izvršni direktor evropskega urada SZO Robb Buttler, udeležil pa se ga je tudi mož slovenske predsednice Aleš Musar. Zbrani so soglašali, da bi se morale države mnogo bolj ukvarjati z iskanjem strukturnih rešitev, saj trenutni podatki za nobeno od evropskih držav niso obetavni. Po navedbah SZO so med razlogi za alarmantno stanje pomanjkanje ali odsotnost dojenja v najzgodnejši življenjski dobi, nezdravi dopolnilni obroki, izobilje cenene in nezdrave hrane, obsežno oglaševanje, slaba kakovost šolske prehrane, omejene možnosti za telesno dejavnost in slaba zdravstvena pismenost. Udeleženci so na vrhu sprejeli zagrebško deklaracijo, s katero so pozvali k ustanovitvi evropske mreže za preprečevanje debelosti pri otrocih in poudarili, da gre za družbeni problem, pri reševanju morajo zato sodelovati vsi deležniki.

750 milijonov evrov bo Evropo stala debelost.

Tudi Slovenija načrtuje nova priporočila v sklopu evropskega projekta Best-ReMaP, ki bodo temeljila tudi na omejevanju škodljivega trženja prehrane otrokom, izboljšanju sistema javnih naročil zdrave prehrane v javnih ustanovah in preoblikovanju sestave živil, nad njimi pa bdi Nacionalni inštitut za javno zdravje. V debelilnem okolju, v katerem je človek izpostavljen številnim možnostim prevelikega energijskega vnosa in obenem premajhne energijske porabe, so prodorne oglaševalske prakse še bolj tvegane, poudarjajo strokovnjaki in pristavljajo, da debelost v otroštvu pogosto narekuje tudi debelost v odrasli dobi in je podlaga za številne bolezni in zaplete.