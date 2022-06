Ta pijača najbolj obarva zobe

Beli zobje so brezčasen ideal, žal pa belino sklenine ogroža veliko dejavnikov, med drugim nekatere pijače. A če ste mislili, da sta zanjo najpogosteje usodni kava in rdeče vino, ste v zmoti. Stomatologinja Inni Chern namreč pravi, da je najpogostejši krivec za obarvanost zob čaj. »Čaj vsebuje veliko taninov. Gre za grenke protivnetne snovi, ki na beli sklenini pustijo neljube posledice. Res je, da na zobe nimajo vsi čaji enakega učinka. Nekateri so močnejši od drugih, vse je odvisno od količine taninov.« Ta je odvisna od proizvajalca, najbolj pa od vrste čaja. Črni jih denimo vsebuje največ, zeleni pa že mnogo manj. Zeliščni čaji so brez omenjenih barvil.

Učinkovita preventiva

Ker črni čaj vsebuje tanine, pa še ne pomeni, da bi se mu morali izogibati. Kajti prinaša mnoge prednosti za zdravje in obstajajo tudi načini, kako omiliti njegov učinek na barvo zob: z dodajanjem malce mleka črnemu čaju bo vpliv na barvo zobne sklenine manjši. Po skodelici čaja zobe splaknite z običajno vodo in napitka, ko ga popijete požirek, ne zadržuje v ustih, temveč ga takoj pogoltnite.