Ta okrasna rastlina ni samo lepa, resa je tudi zelo zdravilna

Spomladanska resa ali erika (Erica carnea) je do 30 centimetrov visok gosto olistan grmiček s tankimi, a žilavimi stebli. Drobni podolgovati listi spominjajo na iglice dreves iglavcev. Zvonasto oblikovani cvetovi so razporejeni po vejicah v grozdasta socvetja. Rožnati, rožnatordeči ali beli cvetovi cvetijo od januarja do aprila. Resa raste skoraj po vsej Sloveniji, najraje na sončnih legah svetlih iglastih gozdov, dobro uspeva tudi na apnenčastih tleh. Ni pa le lepa, temveč je tudi zdravilna.