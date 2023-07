Ta nerodna težava pogosteje doleti moške

Drobne bele luske niso le estetska težava, zato ob njej ne gre kar odmahovati z roko. Prhljaj je zelo pogosta težava pri najstnikih in tudi odraslih; pogostejši je pri moških in običajno izzveni po 50. letu, na njegovo pojavnost pa lahko vplivajo tudi hormonsko nihanje, spremembe v prehranjevanju, luskavica, čezmerno delovanje žlez lojnic, bolezni, stres, padec odpornosti.

Krive so lahko tudi navade, kot sta neredno česanje in izogibanje umivanju, zaradi česar se lasje mastijo, kot pogost vzrok pa strokovnjaki navajajo pojav glive kvasovke iz rodu Malassezia furfur. Znanost si ni še povsem enotna glede razlogov za luščenja povrhnjice, a številna sredstva za odpravo nadloge uničujejo ravno glivico, kar posledično premaga tudi prhljaj. Dodatno težavo povzročata srbečica in skorajda neizogibno praskanje, kar pomeni vnetne spremembe na koži, ki jih lahko še poslabšajo vroče in vlažno okolje, znojenje in uporaba neustreznih kozmetičnih izdelkov. Vztrajnemu prhljaju lahko sledi še izpadanje las.

Vztrajnemu prhljaju lahko sledita še srbečica in izpadanje las.

Kdaj k dermatologu

Za zdravljenje prhljaja uporabljamo sredstva, ki vsebujejo ketokonazol za blaženje vnetja, keratolitike, ki raztapljajo luske, selen, ki zmanjša obnavljanje celic, ali cinkov pirithion, ki zamejuje razmnoževanje kvasovk; izdelke z retinoidi, ki lahko vplivajo tudi na izločanje loja, lahko predpiše le zdravnik, tako tudi sredstva, ki vsebujejo kortikosteroide. Pri izbiri izdelka velja vedno upoštevati tip prhljaja ter spremljati morebitne alergijske reakcije po uporabi in seveda samo učinkovitost.

Vzroki za nadležne bele luske še niso povsem raziskani. FOTO: Kiran Thakur/Getty Images

Šampone je praviloma treba vtreti v lasišče in po približno desetih minutah delovanja temeljito sprati, postopek ponavljamo vsakih nekaj dni. Po nekaj tednih je potreben premor, v vmesnem času uporabljamo izdelke z nevtralnim pH. Nekateri prisegajo tudi na naravne metode z alojo vero, oljem čajevca, zelenim čajem, jabolčnim kisom, sodo bikarbono, limonovim sokom in oljem limonske trave. Če se težave ponovijo, znova opravimo terapijo, ob trdovratni nadlogi pa ni odveč pregled pri dermatologu.

Poleti se tegoba običajno omili, kar strokovnjaki pripisujejo ultravijoličnemu sevanju, pa tudi dejstvu, da smo v teh mesecih običajno bolj sproščeni in spočiti, kar seveda pomeni manj obremenitev in stresa.