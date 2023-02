Ta čaj pomirja um in sprošča telo

Mača je vrsta zelenega čaja, narejena iz v prah zmletih listov čajevca, a se goji drugače kot zeleni čaj. Rastline so večji del rastne dobe pokrite z bambusovimi preprogami, ki povečajo količino klorofila v listih za značilno svetlo zeleno barvo. Liste poparijo, da ohranijo barvo in hranilne snovi, nato pa posušijo in zmeljejo v fini prah.

Zaradi edinstvenih razmer, v katerih raste, vsebuje več aminokislin, vključno z L-teaninom, polifenoli, ki ščitijo telo pred boleznimi in prispevajo k zdravi in uravnoteženi prehrani, ter antioksidantov, kot je vitamin C. Vsebuje še vitamine A, B6 in K ter minerale železo, kalcij, magnezij, fosfor, cink in baker.

Uživanje mače izboljša pozornost.

Redno uživanje mače krepi zdravje in delovanje možganov. V primerjavi z drugimi čaji ima razmeroma veliko kofeina; ta deluje na osrednji živčni sistem, poveča presnovo energije v možganih ter budnost in spomin. Že omenjena aminokislina L-teanin koristi živčnemu sistemu, blaži stres, pomirja. Tudi srce in srčno-žilni sistem imata koristi od uživanja tega zelenega čaja, glede na raziskave namreč redno uživanje mače uravnava holesterol. Dober je celo za zdravje kosti, saj naj bi večal mineralno gostoto.

Pomaga lahko pri uravnavanju telesne teže: rastlinske spojine in kofein v njem naj bi pospešile metabolizem in izgorevanje maščob, zlasti pri tistih, ki se jim ta kopiči okoli trebuha. Še večji učinek je, če v vsakdanje življenje vključimo gibanje: vsaj pol ure (hitre) hoje. Raziskave so še pokazale, da lahko zeleni čaj, vključno z mačo, izboljša našo odzivnost na inzulin, kar pomeni, da podpira uravnavanje krvnega sladkorja. Po nekih študijah sodeč krepi zdravje jeter, najpomembnejšega čistilca strupov v telesu.