Ta aktivnost niža tveganje za raka

Po priporočilih naj bi tedensko vadili približno 150 minut, a včasih si je za telesno aktivnost težko vzeti čas, s tem pa ogrožamo zdravje in med drugim povečujemo tveganje za nekatere oblike raka.

Vendar so izgovori na časovno stisko, zaradi katere bi povsem opustili aktivnosti, neutemeljeni, kajti kot je povedala strokovnjakinja Lucja Zaborowska, že majhna količina hoje pozitivno vpliva na naše zdravje ter počutje.

Preprosta, vsem dostopna in učinkovita

Gre za preprosto, vsem dostopno vadbo, ki jo je zlahka vključiti v vsakdan. In kar je najboljše: zaleže že majhna količina, denimo hoja peš na delo ali nekaj minut pešačenja med odmori na delu.

»Hoja, zlasti malce hitrejša, je odlična aktivnost za srce. Tako kot vse druge vadbe niža tveganje za visok krvni tlak, srčno ali možgansko kap in skrbi za zdravje nasploh,« je povedala Zaborowska.

Z vidika nižanja tveganja za rakava obolenja večina najprej pomisli na redne preglede in preiskave. Te so seveda pomembne, veliko vlogo pa pri tem igra tudi hoja. Ta niža tveganje za raka materničnega tkiva, želodca, ledvic in pljuč.

»Celo pri pacientih, ki se s katerim od njih že soočajo, niža tveganje za smrtnost.«