Svilo imajo radi lasje in koža

Brez trenja

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Bombaž ima pridih domačnosti, a zahteva veliko več nege. FOTO: Switlana Symonenko/Getty Images

Manj vnetja

Prijetna je poleti in pozimi.

Na kakovost spanca vplivajo številni dejavniki, spalno okolje, za katero smo v celoti odgovorni sami, pa je seveda ključno. Kakovostna vzmetnica, primerna temperatura in vlažnost zraka, pa seveda odsotnost zaslonov so neizpodbitne, ne smemo pa pozabiti na prijetno in udobno posteljnino.In čeprav marsikje prisegamo na stoodstoten bombaž, ta morda ni najprimernejši za telo med nočnim počitkom, ugotavljajo britanski strokovnjaki. Če je le mogoče, bi si morali privoščiti svileno posteljnino, saj naj bi ta odlično vplivala na kožo in lase, v pisani paleti izdelkov pa je dandanes mogoče najti tudi cenovno dostopnejše.Mnogi temu oporekajo, saj so bombažne rjuhe videti mehkejše in za spanec privlačnejše, toda poznavalci opozarjajo, da med spanjem ne mirujemo, naši gibi pa povzročajo trenje, zaradi česar se ob stiku z bombažem lahko poškodujejo predvsem lasje, ki zjutraj potrebujejo veliko več česanja, mnogo bolj so tako dovzetnejši tudi za cepljenje konic in trganje. Na svilnati podlagi pa trenja ob nočnem premetavanju ni, pojasnjujejo strokovnjaki, prav tako ne vpija vlage iz las, zaradi česar ti ostanejo ravni in se ne zapletajo.Dobro dene tudi koži: to mnogo manj draži, zato je takšna posteljnina priporočljiva predvsem za tiste z ekcemom in sploh občutljivo kožo. Svila je lahka in zračna, koži nenehno omogoča hlajenje in preprečuje vnetja ter rdečino; vlakna svilenega posteljnega perila so protibakterijska in hipoalergena, zato je kožnih reakcij občutno manj, tako je tudi manj možnosti za pojav aken. Poudarimo, bombažna posteljnina vpija vlago in tako ustvarja idealne razmere za razmah bakterij, zato zahteva tudi pogosto menjavo in skrbnejšo nego, svilena posteljnina pa je mnogo trpežnejša, in ker ne vpija vlage, ne zahteva tako pogostega pranja, pri katerem zadostujejo tudi nižje temperature, zaradi česar se tudi mnogo počasneje obrabi od bombažne: dolgoročni izračuni tako jasno pokažejo, da je kljub višji ceni ob nakupu svila cenejša izbira.Pa tudi samo spanje je na svileni posteljnini udobnejše, tako v vročem poletju kakor v mrzli zimi, povedo številni uporabniki, nekateri pa prisegajo celo, da je njihova koža po zaslugi kakovostnih rjuh manj zgubana ter tudi v zaspanem jutru mladostnejša in bolj sveža. Pozitivne spremembe so menda vidne že po mesecu dni, kdor enkrat spi na svili, pa bo vedno spal na svili, se muzajo navdušeni poznavalci.