Svetovna zdravstvena organizacija: Eno najpogostejših umetnih sladil lahko povzroči raka, uživamo ga vsi

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) bo naslednji mesec eno najpogostejših umetnih sladil na svetu razglasila za potencialnega povzročitelja raka, je sporočila tiskovna agencija Reuters, ki se sklicuje na dva vira, seznanjena s postopkom.

Pod drobnogledom strokovnih odborov

Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC), ki je del SZO, bo aspartam, ki se uporablja v vrsti izdelkov, od dietnih gaziranih pijač do žvečilnih gumijev, prvič uvrstila na seznam »potencialno rakotvornih snovi za ljudi«. Njihov cilj je, da na podlagi vseh objavljeni dokazov do zdaj precenijo, ali je snov potencialno nevarna ali ne, ne ukvarjajo pa se s tem, kakšno količino aspartama je varno uživati.

Slednje bo preučil drugi strokovni odbor SZO, znan kot JECFA (skupni strokovni odbor Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ter SZO za aditive za živila), svoj sklep bodo podali 14. julija.

Tiskovni predstavnik IARC pravi, da so ugotovitve odborov IARC in JECFA zaupne do julija, vendar je dodal, da se »dopolnjujejo« ter da je sklep IARC »temeljni prvi korak pri razumevanju rakotvornosti«.

Od leta 1981 po JECFA sicer velja, da je aspartam varen za uživanje v sprejetih dnevnih mejah. Na primer, odrasel človek, ki tehta 60 kg, bi moral vsak dan popiti od 12 do 36 pločevink dietne gazirane pijače – odvisno od količine aspartama v pijači –, da bi bil ogrožen.

Sklepi IARC imajo lahko velik vpliv

Podobni sklepi IARC so v preteklosti med potrošniki vzbudili zaskrbljenost glede njihovega uživanja, privedli do tožb in pritiskov na proizvajalce, da pregledajo recepte in jih nadomestijo z alternativami.

Leta 2015 je komisija sklenila, da je glifosat »potencialno rakotvoren«. Čeprav so drugi organi, kot je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), oporekali tej oceni, so podjetja še leta in leta kasneje čutila posledice odločitve. Nemški Bayer je tako leta 2021 izgubil tretjo pritožbo zoper sodbe ameriškega sodišča o dodelitvi odškodnine strankam, ki so za raka pripisale uporabo njegovih sredstev za zatiranje plevela na osnovi glifosata.

Odločitve IARC so bile deležne kritik tudi zaradi povzročanja nepotrebnega preplaha zaradi snovi ali situacij, ki se jim je težko izogniti. Tako so nočno delo in uživanje rdečega mesa označil kot »potencialno rakotvorno«, uporabo mobilnih telefonov pa kot »verjetno rakotvorno«.