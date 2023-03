Svet obkrožil pisateljev nasvet: Ne prenašam več tistih, ki si ne zaslužijo mojega potrpljenja

Portugalski pisatelj in trener osebnega razvoja José Micard Teixeira, pojasnjuje, kako se lahko vsak človek osredotoči na glavne življenjske cilje in kako lahko neha zapravljati energijo za trivialnosti in ljudi, ki si tega nikakor ne zaslužijo. Preberite si njegov nasvet v nadaljevanju.

»Prav nobene želje nimam več vsega prenašati. Ni stvar v tem, da sem aroganten, ampak sem prišel do točke, ko se začnem smiliti sam sebi, ker zapravljam čas za nekaj, kar nima duše. Prizadene mojo dušo, me boli.

Ne prenesem cinizma, nerazumnega kritiziranja in kakršne koli strogosti.

Nimam več želje ugajati tistim, ki me v resnici ne ljubijo, me ne cenijo, niti jih sam nimam želje ljubiti ali pa se smejati tistim, ki mi nikoli ne vrnejo nasmeha.

Lažnivcem in manipulatorjem ne namenim več niti minute. Če opazim izgovore, hinavščino in laskanje, se obrnem in odidem.

Ne prenesem hvalisanja z neobstoječim znanjem, niti arogance 'znanstvenikov'.

Sovražim ogovarjanje. Sovražim rivalstvo in primerjave. Verjamem, da je svet sestavljen iz nasprotij, zato se ljudi, ki niso psihično prilagodljivi, izogibam.

Kar se tiče prijateljev, imam v svojem krogu zveste in tiste, za katere sem prepričan, da me ne bodo izdali.

Ne komuniciram več s tistimi, ki ne znajo dati komplimentov ali izraziti besed podpore.

Pretiravanja in skrajnosti me dolgočasijo.

Težko sprejemam ljudi, ki ne marajo živali.

Predvsem pa ne prenašam več tistih, ki si ne zaslužijo mojega potrpljenja.«