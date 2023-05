»Svet ni pripravljen na tako zelo nalezljivo bolezen«

Prve dokumentirane primere lišajev, odpornih na zdravila, v medicini imenovanih tinea, so potrdili v Centru za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) v Združenih državah. Prvi dve prizadeti ženski, stari 28 in 47 let, sta bili identificirani kot neimenovani pacientki, ki ju je prizadela zelo nalezljiva glivična bolezen.

Utrpeli sta rane na vratu, zadnjici, stegnih in trebuhu, nekaj družinskih članov pa se prav tako sooča z zdravstvenimi simptomi.

Strokovnjak za nalezljive bolezni na Univerzi v Manchestru, profesor David Denning je potrdil, da se lahko prenos okužbe zlahka razširi v šolskem in domačem okolju. Dejal je: »Svet še ni pripravljen na tako zelo nalezljivo glivično bolezen. Glivične okužbe kože se prenašajo z ene osebe na drugo zelo hitro, in sicer v šolah, domovih in z intimnim stikom.«

Izpuščaji so se začeli širiti. FOTO: Goffkein.pro, Shutterstock

Ta gliva, odporna na terbinafin, je nova vrsta, imenovana Trichophyton indotineae, ki je bila prvič identificirana v Indiji. Razširila se je tudi v druge države, vključno s Kanado in Nemčijo, zdaj pa tudi v ZDA. Ena od okuženih žensk, stara 28 let, se je pritožila nad začetnimi znaki izpuščajev na telesu, zaradi katerih je decembra poiskala zdravniško pomoč. Vendar so se izpuščaji sčasoma razširili in postali obsežni, izgledajo kot luskaste lise po vsem telesu. Dermatolog ji je januarja 2023 po nosečnosti diagnosticiral tineo in ji predpisal protiglivično zdravljenje. Kasneje je ženska prejela štiritedensko zdravljenje s protiglivičnim zdravilom itrakonazolom, kar je vodilo do končne rešitve in odstranitve izpuščaja.

Specializirano testiranje

Pri drugi 47-letni ženski so se med potovanjem po Bangladešu pojavili izpuščaji, ki pa niso izginili kljub nanosu zdravilnih krem po vrnitvi v ZDA. Konec leta 2022 je začela obiskovati zdravstveni center, saj so se njeni izpuščaji začeli širiti. Nato so dermatologi predpisali dve zaporedni štiritedenski kuri zdravljenja, kar je povzročilo znatno 80-odstotno izboljšanje izpuščaja.

Prenos okužbe se zlahka razširi v šolskem in domačem okolju. FOTO: Sinhyu Getty Images/istockphoto

Kot je poročal CDC, je 47-letna ženska, ki živi z možem in sinom, kazala simptome, ki so vključevali prisotnost razširjenih, luskastih obročastih izpuščajev na stegnih in zadnjici. Zdravniki so izvedli testiranje seva lišajev in potrdili, da gre za Trichophyton indotineae, vrsto glive, ki trenutno povzroča znatne izbruhe v Indiji in drugih regijah južne Azije.

»Dve desetletji smo te okužbe zdravili s peroralnim terbinafinom, 3 tedne, zelo uspešno, dokler ni prišla ta nova vrsta glivic. Najbolj verjetna razlaga za pojav je pogosta uporaba lokalnega terbinafina (kreme in mazila) v Indiji, ki ne prekrije popolnoma okuženega območja in prodre globoko v kožo, kar omogoča izhod odpornim različicam. Na srečo je itrakonazol v odmerku 400 mg na dan običajno učinkovit. Da ugotovimo, ali je gliva odporna na terbinafin ali ne, je potrebno specializirano testiranje v mikološkem laboratoriju,« je zaključil profesor Denning, poroča dailystar.co.uk.