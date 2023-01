Superživila za popestritev

Delovanju prostih radikalov se ne more nihče ogniti, s preudarnim ravnanjem pa lahko ublažimo njihov škodljivi učinek na organizem. Na prvo bojno črto moramo postaviti antioksidante, ki po številnih študijah sodeč pomagajo zavirati oksidativni stres, poškodbe celic in tkiv ter pojav bolezni in omilijo prezgodnje znake staranja.

Med najbolj znanimi polifenoli so antociani. FOTO: Maloy40/Getty Images

Najdemo jih v živilih rastlinskega izvora, v naravi pa so najbolj zastopana oblika antioksidantov polifenoli. Največ jih najdemo v sadju in zelenjavi pa tudi v zelenem in črnem čaju, kavi, čokoladi, rdečem vinu, olivah in oljčnem olju ter nekaterih oreških in začimbah. Kot pojasnjujejo na portalu prehrana.si, so bili antioksidativni učinki polifenolov v zadnjih letih predmet številnih študij, ki so pokazale njihov pozitivni vpliv na preprečevanje srčno-žilnih bolezni, rakavih obolenj in osteoporoze, novejše raziskave pa omenjajo tudi varovalni učinek pred nevrodegenerativnimi boleznimi, kot je alzheimerjeva, in diabetesom. Med najbolj znanimi polifenoli so antociani, barvni pigmenti v borovnicah, robidah, malinah, češnjah, črnem ribezu in rdečem zelju, izoflavoni v soji in sojinih izdelkih, resveratrol v grozdju in rdečem vinu, katehini v pravem čaju in kakavu, kurkumin, rumeni pigment, ki ga najdemo v kurkumi.

Novejše raziskave omenjajo varovalni učinek pred nevrodegenerativnimi boleznimi in diabetesom.

Grozdje je bogato z resveratrolom. FOTO: Ivanko_brnjakovic/Getty Images

Zdravi ljudje z uravnoteženo hrano in tudi sicer zdravim življenjskim slogom dobijo dovolj antioksidantov. Pred uživanjem prehranskih dopolnil se obvezno posvetujemo s strokovnjakom, saj lahko z uživanjem teh na lastno pest naredimo več škode kot koristi in spodbujamo celo nastanek prooksidantov ter pospešujemo oksidativne poškodbe! Kot pojasnjujejo strokovnjaki, bomo za svoje zdravje najučinkoviteje skrbeli z uživanjem lokalno pridelanega in svežega sadja ter zelenjave, polnozrnatih žit, stročnic in kakovostnih virov beljakovin: tako bomo telo oskrbeli z vsemi potrebnimi hranili in koristnimi snovmi, tudi antioksidanti. Lokalno je vedno bolje od uvoženega, za naše zdravje, okolje in tudi denarnico, poudarjajo, opevana superživila, ki naj bi vsebovala še veliko več antioksidantov in nam tako rekoč čudežno podaljševala življenje, denimo jagode goji, semena čia, plodovi camu camu in čaj matcha, pa naj bodo le občasna popestritev jedilnika.