Superživil pač ni

Pandemija nas je nedvomno podučila, da je treba za odpornost skrbeti vse leto, ne le jeseni in pozimi, ko se virusna obolenja sicer vrstijo drugo za drugim. Čudežnega recepta, s katerim bi odgnali vse tegobe in telo zaščitili pred boleznijo in slabim počutjem, seveda ni, a vendarle mnogi prisegajo na nekatera živila in dodatke, ki naj bi jih ohranjali pri zdravju. In ker s tem morda zanemarjajo druga dragocena orožja v boju proti okužbam, v naslednjih vrsticah razbijamo nekaj mitov in neresnic o odpornosti.Je vitamin C zares najmočnejši od vseh? Ni, opozarjajo ameriški prehranski strokovnjaki. Vsekakor je eden od tistih, ki pripomorejo k optimalnemu delovanju imunskega sistema, a dejstvo je, da lahko telo absorbira le določeno količino vitamina C na dan, kakšnih 75 miligramov pri ženskah in 90 pri moških, vsak presežek se izloča z urinom. Izdatno dodajanje je torej nesmiselno. Tako je tudi zavajajoče uživanje velike količine citrusov, kot so limone, pomaranče in grenivke, ki so sicer bogat vir vitamina C, a nikakor niso edina živila, ki ga vsebujejo in krepijo odpornost. Pogosto pozabljamo na druge zaveznike zdravja, kot so rdeča paprika, česen, ki bi ga morali zaužiti tri stroke na dan, korenje in piščančja ali kokošja juha, ki s cinkom, dragocenim mineralom, blaži vnetne procese v telesu. Jabolko na dan prežene zdravnika stran, slišimo kar prepogosto, a ta okusni plod, pa čeprav je poln vitaminov in skrbi ne le za odpornost, ampak tudi za zdrave zobe in prebavo, dandanes žal pogosto kazijo pesticidi, sadežev iz nesporne pridelave pa pogosto ni dovolj za vse ali pa so marsikomu cenovno nedostopni.Pri opevanem vitaminu D, ki so ga nekaj časa celo kovali v zvezde kot zdravilo proti covidu-19, a se je pozneje izkazalo, da takšne moči vendarle nima, veljata zmernost in previdnost. Vsekakor je ključen za močne in zdrave kosti ter delovanje možganov, zato je njegovo uživanje ključno predvsem v zgodnjem življenjskem obdobju, kdor pa ga uživa tudi pozneje, naj dosledno upošteva napotke strokovnjakov, saj se ob pretiranem vnosu v krvi poveča koncentracija kalcija.Pred leti je bil izjemno moden ameriški slamnik, ki je sicer še vedno na seznamu učinkovin, s katerimi se bojujejo proti bolezni, a nutricionisti poudarjajo, da je njegova moč predvsem v podpori pri prebolevanju prehladov, ne pa preprečevanju teh. Previdnost seveda velja pri vnosu vseh prehranskih dodatkov, ki jih nikoli ne uživamo na lastno pest, brez posveta z zdravnikom. Tudi zeleni čaj nikakor nima čudežnih moči, čeprav vsebuje antioksidante, a je kakovost nekaterih izdelkov, ki jih najdemo na trgovskih policah, pogosto vprašljiva, tako je težko zaupati tudi učinku – pred nakupom se vsekakor pozanimamo o vsebini embalaže. Vsekakor pa je vsak čaj, sladkan z medom ali pa nesladkan, dobrodošel ne le pri prebolevanju, ampak vsak dan, saj pomaga zagotavljati zadosten vnos tekočine.V vsakodnevni prehrani ne smejo manjkati niti probiotiki in prebiotiki, pogosto slišimo in beremo: in čeprav so ti nepogrešljivi pri prebavi, je njihova vloga pri odpornosti pogosto pretirana, opozarjajo strokovnjaki in poudarjajo, da pri krepitvi imunskega sistema vse prepogosto polagamo upe na določena superživila in dodatke, pri tem pa pozabljamo na preprosto zdravo pamet. Uživati je treba vsega po malem, kar se da veliko raznovrstnega sadja in zelenjave, piti veliko tekočine, se odpovedati kajenju in drugim škodljivim razvadam, kot sta alkohol in kava, se redno gibati, dovolj počivati in se izogibati stresu.