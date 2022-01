Luč na koncu predora je tu: to naravno zdravilo zmanjša možnost okužbe za polovico

V poplavi okužb s koronavirusom, je novica o pomoči, ki si jo brez večjih težav lahko zagotovimo sami, zlata vredna. Pravzaprav je na voljo v vsaki lekarni. V novi študiji se je namreč izkazalo, da rastlina ameriški slamnik preprečuje tudi okužbo s koronavirusom, poroča portal N1. Možnost okužbe je bila med tistimi, ki so vsak dan jemali tablete z ameriškim slamnikom, v primerjavi s kontrolno skupino manjša za kar 63 odstotkov. Gre za študijo mednarodne ekipe raziskovalcev, med katerimi je bil tudi Slovenec, in sicer dr. Samo Kreft z ljubljanske Fakultete za farmacijo.

Študija je pokazala neverjetne pozitivne učinke uživanja omenjene rastline. Vključili so 120 ljudi, pol izmed njih je dobivalo tablete ameriškega slamnika, pol pa ne.

Rezultati so pokazali, da se je verjetnost katerekoli virusne okužbe dihal zmanjšala za do 40 odstotkov pri tisti, ki so uživali rastlino v obliki tablet. Še bolj učinkovita pa se je rastlina izkazala pri preprečevanju nove koronske bolezni, kjer se je verjetnost okužbe zmanjšala kar za 63 odstotkov, še navaja portal. Kot so še pojasnili, so jemali eno tableto na dan – 2400mg, če so zboleli za covidom pa 4000 mg dnevno. Kot koristne so se izlečki iz rastline izkazali tudi tako, da so skrajšali čas prebolevanja in omilili simptome.