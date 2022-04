Ne odlašajte: sumljivo znamenje naj pregleda zdravnik

Združenje slovenskih dermatovenerologov maja že 15. leto zapored organizira akcijo ozaveščanja prebivalstva o pomenu pravilne zaščite pred soncem ter zgodnjega odkrivanja in zdravljenja kožnega raka.

Pametno se je izogibati solariju. FOTO: Luckybusiness/Getty Images

Slogan letošnje je Tveganje za nastanek kožnega raka: niso leta problem, ampak UV-kilometrina. Gre za sestavni del evropske preventivne kampanje, ki jo organizira Evropsko združenje za dermatoonkologijo (EADO) v sodelovanju s Fundacijo za raziskovanje melanoma (MRF) in Globalno koalicijo za zastopanje bolnikov z melanomom (GLOBAL COALITION for melanoma patient advocacy).

Euromelanoma je vseevropska akcija, usmerjena v preventivo kožnega raka, ki poskuša informirati o preprečevanju, zgodnji diagnozi in zdravljenju kožnega raka. Začela se je v Belgiji leta 1999, doslej se je razširila na 29 držav, po vsej Evropi, sodeluje tudi Slovenija.

V sklopu tega bodo v izbranih dermatoloških ambulantah opravili brezplačne preventivne preglede 320 delavcev (moških), starih od 40 do 50 let, ki opravljajo delo na prostem. Za brezplačni preventivni pregled se lahko naročite na 071 284 189 od 3. do 6. maja med 11. in 16. uro do zapolnitve terminov.

Na tveganje za nastanek kožnega raka vplivajo življenjski slog, dedni dejavniki in pridružene bolezni. Prizadene lahko vsakogar, ne glede na starost, najpogostejši pa je pri ljudeh, starejših od 50 let, ali tistih, ki so bili dlje izpostavljeni soncu. Večjemu tveganju ste izpostavljeni, če vas je v otroštvu opeklo sonce, če ste se pogosto sončili, če uporabljate solarij, če ste delali na prostem, če ste se ukvarjali s športom na prostem. Ne glede na to, ali spadate v skupino z večjim tveganjem ali ne, se lahko z nekaj preprostimi ukrepi zaščitite pred njim: izogibajte se nepotrebnemu izpostavljanju soncu in preprečite sončne opekline, nanesite kremo z zaščitnim faktorjem, nosite oblačila z dolgimi rokavi in poiščite senco; poleg tega morate poznati opozorilne znake in si vsak mesec pregledujte kožo.

Še zlasti je nevaren melanom, pri njegovem odkrivanju si pomagamo s pravilom ABCDE: bodite pozorni na znamenja, ki spreminjajo velikost, barvo in/ali obliko, ki so videti drugačna od drugih, asimetrična ali imajo neenakomerne robove, hrapava ali luskasta na otip, večbarvna, srbijo, krvavijo ali izločajo kak drug izcedek, so bisernega videza ali kot rana, ki se ne zaceli.

Če opazite dva ali več od naštetih opozorilnih znakov, nemudoma obiščite zdravnika. Kožni rak je najpogostejša oblika raka na svetu, dobra novica pa je, da ga običajno lahko zdravimo, če ga odkrijemo dovolj zgodaj.