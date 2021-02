Suhe fige in slive za ženske srednjih let

Potem, ko ženske dopolnijo 50 let, bi morale dnevno zaužiti približno 1200 miligramov kalcija. V 120. gramih suhih sliv je tega minerala 120 miligramov. Enaka količina tofuja vsebuje 400 miligramov kalcija. Odlične suhe fige To so samo nekatera živila, ki so odličen vir za močne kosti nepogrešljivega minerala. Mednje sodijo tudi suhe fige. Te tako, kot suhe slive, vsebujejo še magneziji in fosfor, ki sta prav tako pomembna za močno ter zdravo okostje. Pomagajo tudi ohrovt, brstični ohrovt ter kitajsko zelje.

Nepogrešljiv vir kalcija so seveda še mleko, mlečni izdelki in sardine. Slednje ga imajo veliko v kosteh, te pri sardinah praviloma pojemo. Sardine bi, zaradi vsebnosti kalcija, lahko uvrstili med superživila, ob njem pa vsebujejo še znatne odmerke vitaminov B, železa in kalija.

