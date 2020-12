Suha koža pozimi? Nekaj nasvetov, kaj storiti

Zadnje številke okužb: spodbudna novica

V Sloveniji so v ponedeljek opravili 10.750 testov, ki so potrdili 1957 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 18,2 odstotka oz. za osem odstotnih točk manj kot dan prej, ko je bilo 1976 testov. Po podatkih Covida 19 Sledilnika so v ponedeljek opravili 5677 PCR-testov in z njimi potrdili 1549 okužb. Delež pozitivnih PCR-testov je tako znašal 27,3 odstotka