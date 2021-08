Strokovnjakinja za zveze: Od zakona imajo koristi le moški

Nadia Bokody je avstralska strokovnjakinja za zveze, ki s svojimi prepričanji med moške in ženske velikokrat vnese nemir. Prav nič drugače ni bilo, ko je na instagramu delila objavo, v kateri je pojasnila svoj pogled na zakonsko zvezo.



»Zakon je seksistična, patriarhalna konstrukcija, ki v največji meri koristi moškim, ženske pa postavlja v podrejeni položaj,« je zapisala Nadia. Za moške dober, za ženske slab »Dokazano je, da poročeni moški zaslužijo več od žensk in da živijo dlje od neporočenih, saj za njihovo ugodje in udobje večinoma skrbijo soproge. Na drugi strani neporočene ženske živijo dlje, zaslužijo več od poročenih in so po izsledkih več raziskav v življenju na splošno srečnejše od poročenih,« je nadaljevala.



Nadia navaja še spoznanja drugih raziskav, ki dokazujejo, da zakon bolj kot ženskam koristi moškim. »Višji kot je inteligenčni kvocient moškega, večja je verjetnost, da bo skočil v zakon. Pri ženskah je zadeva ravno nasprotna. Višji kot je inteligenčni količnik dame, manjša je verjetnost, da bo sklenila zakon.« Ostaja zvesta sebi Nadia je ob zapis dodala prepričanje, da se bodo nanjo usule kritike »šibkih moških«, ki jo bodo ožigosali za sovražnico moškega sveta, a zaradi tega ne bo spreminjala svojega prepričanja.

Saj je, kot je dodala, dokazano, da ženske v zakonu prevzemajo levji delež skrbi za dom in družno, posledica tega pa je, da v heteroseksualnih zvezah zaslužijo manj od moških in težje napredujejo v na poslovnem področju. Moški na drugi strani uživajo v ugodju neplačanega dela, ki ga zanj opravlja soproga, in imajo tako več možnosti ter priložnosti za uspeh na delovnem mestu.Torej niti ni presenetljivo, da 70 odstotkov vlog za ločitev podajo ženske.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: