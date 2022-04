Strokovnjaki z grozljivo prognozo: svetu grozi več tisoč novih virusov

Podnebne spremembe bodo v naslednjih štirih desetletjih povzročile pojav več tisoč novih virusov, ki se bodo prenašali med živalmi, nekateri pa se bodo lahko prenesli tudi na ljudi, opozarjajo nekateri strokovnjaki. Če se bo temperatura v povprečju dvignila za dve stopinji Celzija, bo do leta 2070 prisiljenih v selitev kar 3000 vrst sesalcev, zaradi česar bodo med seboj prenašali in razmnoževali viruse. To še posebej velja za Azijo in Afriko, celini, ki sta bili v preteklosti žarišče bolezni, kot so gripa, aids in ebola. Virusi, ki bodo prehajali z vrste na vrsto, bodo imeli več kot 4000 priložnosti za razmnoževanje in mutacijo, raziskava, objavljena v reviji Nature, pa opozarja, da je študijski model vključeval samo sesalce, ne pa tudi ptic in vodnih živali. Vsi virusi se predvidoma ne bodo prenesli na ljudi, vendar število prenosov z vrste na vrsto to bistveno poveča.

Globalno segrevanje

Prejšnje raziskave na to temo so obravnavale dejavnike, kot so krčenje gozdov, izumrtje vrst in nezakonita trgovina s prostoživečimi živalmi, vendar je bilo malo študij o vplivu globalnega segrevanja. »O tem problemu ne govorimo dovolj v kontekstu bolezni, ki se prenašajo na človeka. Naša študija povezuje dve kritični globalni krizi – globalno segrevanje in nalezljive bolezni,« je povedal Colin J. Carlson, soavtor študije in profesor biologije na univerzi Georgetown. Pediater dr. Aaron Bernstein, direktor Centra za podnebje, zdravje in globalno okolje na Harvardu, je dejal, da ta študija potrjuje sume, ki jih imajo znanstveniki že dlje časa – da bo globalno segrevanje nevarno vplivalo na nalezljive bolezni. »Poudaril bi tudi, da študija kaže, da se tovrstni prenosi že dogajajo in da so pogosti tudi v bližini naseljenih krajev.« Soavtor Gregory Albery pa poudarja, da se mora svet pripraviti na ta scenarij, saj ga ni mogoče preprečiti.