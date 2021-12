Strokovnjaki opozarjajo na nenavadno bolezen: pogosteje se pojavlja pozimi, povzroči jo lahko tuširanje

Gre za alergijo na mraz, diagnozo, za katero mnogi niti ne vedo, da obstaja. Kakšni so simptomi 'intolerance na mraz', ki je lahko izjemno nevarna?

Ko je oseba izpostavljena nizki temperaturi ali pa je v stiku s hladnim predmetom, telo reagira in manifestira urtikarijo, izpuščaje na koži v obliki mehurčkov različnih velikosti. Alergije na mraz so pogostejše pozimi, vendar so prisotne tudi poleti. Redka znaka tega stanja sta dermatitis ali izcedek iz nosu.

Zakaj prihaja do alergije na mraz?

Včasih je vzrok genetska predispozicija, lahko pa je tudi posledica nekaterih predhodnih bolezni, kot so sifilis, infekcijska mononukleoza ali bolezen jeter. Reakcija se lahko pojavi ne le zaradi drastične spremembe zunanje temperature, temveč tudi pri plavanju v hladnem bazenu in tudi v primeru izmeničnega prhanja s toplo in hladno vodo. V nekaterih primerih je alergija na mraz lahko zelo nevarna. Če je človek ponovno izpostavljen nizkim temperaturam, lahko zaradi povečane občutljivosti telesa pride do anafilaksije. To se kaže z ostro bolečino, oteklino in drastičnim padcem krvnega tlaka. Tveganje smrti v primeru anafilaktičnega šoka je od 10 do 20 odstotkov.

Za ljudi, ki ne trpijo za to boleznijo, je mrzel zrak dejansko lahko zelo koristen. Pomagal naj bi pospešiti metabolizem, okrepiti živčni sistem in upočasniti pulz. Pravzaprav se terapija s hladnim zrakom uporablja tudi pri zdravljenju pljučne in osteoartikularne tuberkuloze.