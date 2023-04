Stres slabo vpliva na srce, veliko tveganje sta kajenje in alkohol

Pestra in uravnotežena prehrana, redna telesna aktivnost, zmerno uživanje alkohola in nekajenje so dober recept za zdravo in dolgo življenje, še posebno za srce.

Kar se tiče hrane, je zelo priporočljivo, da vsak dan na jedilnik vključite zelenjavo in sadje, saj boste tako v telo vnesli številne vitamine in minerale ter tudi prehranske vlaknine, ki, kot pojasnijo na spletnem portalu prehrana.si, v splošnem zmanjšujejo energijsko gostoto hrane, upočasnijo praznjenje želodca, pospešujejo prehajanje črevesne vsebine, povečajo količino blata, upočasnjujejo absorpcijo glukoze in znižujejo holesterol v krvi.

150 minut zmerno intenzivne telesne aktivnosti na teden potrebujemo za vzdrževanje zdravja.

Veliko vlaknin lahko dobite tudi z uživanjem jedi iz polnozrnate moke, denimo kruha, pekovskih izdelkov, testenin. Pazite na količino zaužitih slabih maščob, mastnega (rdečega) mesa naj bi pojedli čim manj, raje izberite pusto piščančje ali puranje meso. Na krožniku naj se pogosteje znajdejo ribe. Solato obogatite z olivnim oljem in denimo koščki avokada, ki vsebuje dobre maščobe. Rogljički, krofi in torte so sicer slastni, a jih je dobro uživati čim redkeje. Z njimi namreč v telo ne boste vnesli le osiromašene moke, ampak tudi veliko slabih, t. i. transmaščob, ki slabo vplivajo na raven holesterola v krvi in dolgoročno povečujejo tveganje za nastanek srčno-žilnih obolenj. Visoka raven holesterola v krvi lahko povzroči kopičenje oblog v arterijah, imenovano ateroskleroza, kar lahko poveča tveganje za srčni napad in možgansko kap.

Manj soli, več začimb

Ne moremo mimo soli: uživanje preveč slanih jedi lahko povzroči visok krvni pritisk, ki je eden od dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja. Pri kuhanju zato raje uporabljajte več zelišč in začimb.

Alkoholu recite ne! FOTO: Cagkansayin/Getty Images

Seveda vse skupaj ne bo imelo tako velikega učinka, če ne boste poskrbeli še za redno telesno aktivnost. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) bi moral odrasel človek za vzdrževanje zdravja poskrbeti za vsaj 150 minut zmerno intenzivne ali vsaj 75 minut visokointenzivne telesne aktivnosti na teden. Za izboljšanje zdravja naj bo vaš cilj najmanj 300 minut zmerno intenzivne ali najmanj 150 minut visokointenzivne telesne aktivnosti na teden. Dejavnost razdelite na manjše sklope, posamezni naj ne bo krajši od 10 minut. Poleg tega je treba vsaj dvakrat na teden izvajati vaje za krepitev večjih mišičnih skupin. Učinkovita je vadba po načelu FITT: črka F označuje frekvenco, in sicer redno, vsaj petkrat na teden, I pomeni intenzivnost (vsaj zmerna, da se rahlo ogrejete in nekoliko zadihate), T trajanje (zapisana priporočila SZO) in T tip, vrsta vadbe (različne aerobne vaje pa za krepitev mišic, koordinacijo, ravnotežje, gibljivost, sprostitev).

Namesto mastnih zrezkov večkrat uživajte ribe ali pusto meso.

Kar se tiče alkoholnih pijač, velja pravilo, da jih pijte v zmernih količinah. Pomembno je tudi, da prenehate kaditi, saj boste s tem v nekaj letih občutno zmanjšali tveganje za infarkt. Na srce zelo slabo vpliva vsakodnevni stres, ki se mu je zaradi hitrega tempa življenja zelo težko izogniti. Kljub temu lahko zmanjšate njegov negativni vpliv na srce, in sicer z izvajanjem antistresnih vaj, udeležbo na tečaju joge ali s sprehodom v naravi.

Naj so še tako slastni, jih uživajte redko. FOTO: Valdiso/Getty Images