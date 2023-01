Stres slabi odpornost, vodi lahko tudi v prebavne težave

Od 70 do 80 obiskov bolnikov pri zdravniku je zaradi bolezni, ki so povezane s stresom. Ta trditev, zapisana v posebnem priročniku Ko te strese stres Nacionalnega inštituta za javno zdravja (NIJZ), zelo jasno govori o velikem vplivu stresa na naše zdravje. In da nas ne ohromi, moramo poskrbeti, da različnim stresorjem ali stresnim dejavnikom ne dovolimo, da nam pridejo do živega oziroma da se pred njimi pravočasno zaščitimo.

Vpliv na zdravje Stres lahko vodi v številne zdravstvene motnje, denimo prebavne (čir, driska, zaprtost, izguba teka, pretirana ješčnost), motnje srca in ožilja (visok krvni tlak, motnje srčnega utripa) ter tudi motnje imunskega sistema (sladkorna bolezen, nekatera rakava obolenja) in duševne motnje (zloraba psihoaktivnih snovi in posledična odvisnost, anksiozne motnje in depresija).

»Simptomi reakcije na stres se razvijejo v nekaj minutah po stresnem dogodku in trajajo od nekaj ur do nekaj dni. Opazimo začetno stanje osuplosti oziroma zbeganosti. Pozornost je zmanjšana, posameznik je lahko nekoliko zmeden, ima občutek, kot da ne bi bil povsem pri zavesti in kot da ne more povsem dojemati, kaj se dogaja okoli njega. Gre za splošno vzdraženost živčnega sistema, ki pripravlja telo na boj ali beg. Sledi umikanje iz stresnih okoliščin ali huda vznemirjenost – ta lahko posameznika za krajši čas ohromi,« piše v omenjenem priročniku, pri čemer simptome stresa razdelijo v štiri sklope: v mislih in čustvih, telesne in tiste, ki se kažejo s spremenjenim vedenjem. Sklopi se sicer med seboj prepletajo in vplivajo drug na drugega, oseba pa je lahko ujeta v krog simptomov.

Pogovorite se

Morda boste v trenutkih, ko boste povsem nemirni in živčni, pomislili, da to, kar doživljate, ne zanima nikogar. A to ne drži. Strokovnjaki pravijo, da je zelo dobro, da se o svojih problemih, ki se v vas zajedajo vsak dan, pogovorite, z družinskim članom ali prijateljem. Ne samo da vam bodo prisluhnili, morda vam bodo pokazali morebitne rešitve, saj so se morebiti tudi sami spopadali z istimi težavami. Tako boste spoznali, da niste sami in da obstajajo rešitve.

Pomembno je, da spremenite življenjski slog: da si znate vzeti čas zase in uporabljate različne sprostitvene tehnike. Nikakor se ne zatekajte k alkoholu: težav ne reši, lahko jih le zamegli, pa še to le za čas, dokler deluje. Ko izgubi svojo moč, se težave vrnejo in z njimi tudi stres. Bolje je, da se s težavami spopadate trezni, saj se jih boste le tako v resnici rešili. Na koncu poudarimo, da poiščite pomoč strokovnjaka, če se nikakor ne znate rešiti iz objema stresa oziroma ne zmorete uspešno predelati vsega, kar negativno vpliva na vaše življenje.

Ob hitrem tempu in skrbeh poskrbite za sprostitvene delavnice. FOTO: Tero Vesalainen/Getty Images