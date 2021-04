Stres se opazi na koži

Zaradi pandemije smo obremenjeni. FOTO: Svetazi/Getty Images

Stres povzroča kožne bolezni in obratno.

Se vam zdi, da vaša koža v zadnjem času ni videti dobro? Se vam delajo mozolji, so gube bolj izražene, so se poslabšale obstoječe težave s kožo? Niste edini, vzrok zanje bi lahko bil pandemski stres. Popolno zaprtje države v kombinaciji z delom doma in hkratnim šolanjem na daljavo je težko za mentalno zdravje.Čeprav že lahko vidimo luč na koncu predora, stresno obdobje še ni končano, to pa lahko vpliva na celotni organizem, tudi na kožo, in lahko povzroči težave, kot je na primer ekcem, pravijo strokovnjaki. Težave s kožo pa lahko vplivajo na mentalno zdravje, in že imamo začarani krog: stres povzroča kožne bolezni in obratno. Ljudje, ki se spopadajo s težavami s kožo, naj bodo to pretirane akne ali luskavica, na primer, so izpostavljeni večjemu tveganju slabega psihološkega zdravja, velika verjetnost je, da bodo doživljali občutke sramu, tesnobe, imeli težave s samopodobo, občutili socialno izoliranost.Kadar smo pod stresom, se sproščajo različne kemikalije in hormoni, ki prispevajo k vnetjem, tako v organizmu kot na koži. Slabo čustveno stanje vodi v sproščanje hormona stresa, kortizola, ki vpliva tudi na imunski sistem. Njegov vpliv je različen: od tega, da je koža suha, srbeča, brez življenja, lahko nastajajo gube, pigmentacija, znaki prezgodnjega staranja. Akne se zdravijo počasneje, ko smo pod stresom, torej mozolji ostajajo dlje, bolj so vidni.Najboljši način je zdravljenje vzroka, ne simptomov, torej moramo blažiti, odpravljati vzroke stresa, že majhne spremembe lahko pomenijo veliko. Pomembno je, da poskrbimo za sproščanje, gibanje (ki proizvaja endorfine, zaradi katerih se počutimo zadovoljne, srečne), posledično bomo bolje spali, tudi izbor hrane mora biti pravilen. Na krožniku naj bo predvsem veliko zelenjave, vlaknin, izbirajmo dobre maščobe.Ne pozabimo na dovolj tekočine: dva litra naj bi je popili na dan, najbolje vode, ki bo poskrbela za vlažnost kože in tako preprečila prezgodnje staranje.In ne pozabite, da je lahko tudi nenehno iskanje skrivnosti, kako do lepe kože, stresno, s soočanjem z nepravilnostmi pa postajamo močnejši, samozavestnejši. Seveda pa jo je treba negovati: vsak večer uporabljamo nežna sredstva za čiščenje in kakovostno hidratantno kremo, ki bo kožo navlažila in pregnala občutek suhosti.