Želodec je izjemno zapleten in občutljiv organ, odzove se tako rekoč na vsak izpad ravnovesja v telesu in nas opozori, da za zdravje ne skrbimo, kot bi morali. Kljub temu mu pogosto ne prizanašamo in ga trpinčimo z nezdravimi navadami, tudi ko nas že prosi, naj mu vendarle prisluhnemo. Kateri so najpogostejši znaki, da naš želodec ni zadovoljen, morda celo ogrožen? Težave se največkrat pokažejo po obroku, a zaužita hrana ni nujno kriva za to. Zgaga, izrazit občutek sitosti, čeprav nismo pojedli veliko, napenjanje, krči, slabost in celo bruhanje se ne pojavijo vedno zaradi organskega vzroka, t...