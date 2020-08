Stopite na pot samozdravljenja

GORICA od 24. 8. do 30.8., obvezne prijave na 031 395 864

MARIBOR, CITY HOTEL, 31. 8. do 6. 9. 2020, obvezne prijave na 051 313 868

LJUBLJANA, M HOTEL, 7. 9. do 13. 9. 2020, obvezne prijave na 051 313 868

KOPER, 14. 9. do 20. 9. 2020, obvezne prijave na 031 395 864

VELENJE, 21. 9. do 27. 9. 2020, obvezne prijave na 051 313 868

MOČAN IMUNSKI SISTEM JE TEMELJ DOBREGA ZDRAVJA

KO UŠČIPNE V KRIŽU - ENERGIJSKA KONTAKTNA MASAŽA ZA ZDRAV HRBET IN SKLEPE

Ko se začnete spopadati z boleznijo, slabim počutjem ali malodušjem, se je v vašem telesu mogoče nabralo preveč stresa. Ta povzroča prekinitve pretoka energije po telesu, kar prinaša različne posledice.Energoterapevt Maksim Osipov je magister tradicionalne ruske medicine. Zase pravi, da nima nadnaravnih sposobnosti, pač pa lahko občuti vibracije in človekovo biopolje.Deluje na dveh ravneh. Kot energoterapevt na nivoju biopolja in po potrebi na fizičnem telesu. Intuitivno prepozna težavo in uporabi metodo, ki je najprimernejša. Najprej vpliva na energijsko stanje, na pretok energije, nato pa tudi na IMUNSKI SISTEM in na delovanje žlez z notranjim izločanjem. Ko energija ponovno brez ovir steče po telesu, se začne postopek samozdravljenja.Najboljše rezultate dosega na področju krepitve imunskega sistema in ortopedije, pri revmi in artritisu, glavobolih, depresiji, stresu, kardiovaskularnih boleznih, boleznih limfnega sistema, endokrinih boleznih, ginekoloških obolenjih, inkontinenci, težavah z vidom, pri saniranju posledic infarkta in možganske kapi, pri psihičnih problemih in drugih, pri otrocih z motnjo pozornost in pri avtistih.Sam pravi, da ljudi ne zdravi, ampak pomaga vzpostaviti porušeno ravnotežje v telesu.Zaradi načina življenja, veliko sedenja in prisiljene drže, (nepravilnega) dvigovanja težjih bremen, sunkovitih zasukov v ledveni hrbtenici je pogosta diagnoza v Sloveniji HERNIJA DISKA IN IŠIATIČNE BOLEČINE …Kar devetdeset odstotkov strank z bolečinami v hrbtu ima hernijo diska v ledvenem delu hrbtenice, slabih deset odstotkov na vratni hrbtenici, samo odstotek pa na drugih predelih hrbtenice.Hernija medvretenčne ploščice ledvene hrbtenice se pojavi pri treh do štirih odstotkih ljudi vseh starostnih skupin. Je tudi najpogostejši vzrok za išias, kot po domače rečemo ukleščenju ishiadičnega živca, ki nastane zaradi izbočenja medvretenčne ploščice v hrbtenični kanal.Energoterapevt se s pomočjo podrobne anamneze in zdravniške diagnoze odloči za individualno terapijo in osebni pristop, ki je skrbno načrtovan glede na splošno stanje stranke. CILJ je odprava bolečine in njenega vzroka oziroma simptomov, povezanih s tem, brez zdravil in kirurškega posega.Veliko pacientov občuti spremembo že po prvem obisku, sicer pa za odpravo bolečin določenega simptoma, kot je dolgotrajna bolečina v križu, zadošča v povprečju do pet obiskov.Njegovo delo je na videz sila preprosto – v nas prižge iskro, ki sproži val sprememb, pri nekaterih celo cunami pozitivnih sprememb in nas tako pospremi na samostojno pot samozdravljenja. Vse temelji na zakonih kvantne fizike. Ima to sposobnost, da lahko aktivira človekovo naravno danost samozdravljenja.Z njim smo se pogovarjali o tem, kako poskrbeti zase, da energoterapevta mogoče sploh ne bi potrebovali, kaj uspava pretok energije v našem telesu in kaj izpolnjuje njega, ki se vsakodnevno predaja številnim pacientom, ki z veseljem hodijo na njegove terapije.Kot zanimivost: ima diplomo zlate roke s področja zdravilstva, vendar večinoma niti ne dela z rokami. Prepustite se njegovemu razmišljanju in se za začetek začnite prhati s hladno vodo.Ne. Pogledam medicinske izvide in se z osebo pogovorim. Takrat že lahko predpostavljam, za kaj gre. Na podlagi njegove zgodbe vizualiziram sliko njegovih težav. Potem se odločim za določeno metodo, ki ustreza tej osebi. Ko ji pomagam izboljšati razpoloženje, potem sama sproži postopek zdravljenja.Obstaja veliko različnih vrst delovanja bioenergije oziroma biološke energije. Kvantna medicina in fizika se nanašata na energijo, ki jo proizvajajo živa bitja. Nekatera imajo večjo oziroma manjšo kapaciteto. Če proizvajamo več energije, lahko vplivamo na okolico. Običajno ljudje nimajo toliko energije. Pravi bioenergetik oddaja svojo bioenergijo. Težava se pojavi, če je kdaj slabo razpoložen. Takrat oddaja nestabilno energijo. Jaz nisem bioenergetik, čeprav poznam tudi to metodo in jo lahko uporabljam, ampak sem energoterapevt. Imam sposobnost zagnati človekovo bioenergijo. Vmes lahko celo sedim zraven njega, pijem kavo in se pogovarjam z drugimi ljudmi, on pa samo stoji in sam začne svoj proces zdravljenja. Ko poženem uspavane energetske mehanizme, človek sam začne razbijati svoje blokade v pretoku energetskega sistema. Prek teh blokad uhaja energija. Ko pacient z mojim »vklopom« mehanizma stabilizira energijski pretok v svojem telesu, je proces izboljšanja stanja sprožen. Ljudje se na energijo in dotike odzivajo različno. Nekateri občutijo toploto ali hlad, drugi mravljince, telo se lahko trese, premika v različne smeri. A vsi ti odzivi so normalni, gre samo za regulacije, ki vodijo k bolj optimalnemu stanju.Vse energijske blokade in ovire v telesu nastanejo zaradi stresa in staranja. Tudi žica se izrabi in ni več električnega pretoka. Lahko pride tudi do kratkega stika v napeljavi, s čimer lahko ponazorimo učinke stresa v našem telesu. Lahko se žice med seboj staknejo in energija začne odtekati po drugem kanalu. Tudi tako lahko prikažemo delovanje energetskih mehanizmov v telesu. Ko nekje zmanjka energije, se pojavi bolezen. Z energijskimi terapijami to lahko stabiliziramo.To pacient naredi sam, jaz mu pri tem samo pomagam. Ljudje pogosto razumejo napačno, da sem čudodelnik. Jaz samo sprožim energijski pretok. Sem kot iskra, da se zdravljenje lahko začne. Imam namreč naravno sposobnost, da osebo aktiviram in nekaj časa njeno telo vzdržujem v določeni vibraciji. Nikoli ne zdravim z dotikom. Razen ko s kiropraktičnimi prijemi pomagam komu, ki ima težave z gibalnim aparatom, tako da lahko izboljšam tudi človekov gibalni sistem.Z otrokom opravim približno do pet terapij, z odraslim od tri do sedem. Pri otroku ena terapija traja od pet do deset minut, pri odraslem pa do ene ure.Moje sposobnosti za aktivacijo energije se z leti razvijajo in krepijo. Zdaj to počnem vsakodnevno že skoraj trideset let in s terapijami hitreje pridem do učinka – naj bo to pomlajevalni učinek, sposobnost samozdravljenja, ponovno vzpostavljanje različnih funkcionalnosti telesa, odpravljanje bolečin, stimulacija središč za govor in motoriko v možganih, boljše celjenje ran in poškodb …Odlično – izpolnjeno, ampak utrujeno.Končno sem dojel, s čim se lahko popolnoma regeneriram. Poleg vsakodnevnega prhanja s hladno vodo, plavanjem v rekah, s čimer odpravim stres, se navdušujem nad vsakodnevno hojo v naravi. To imam za polnjenje baterij.Izpolnjujejo nas namreč male radosti, ki si jih privoščimo čez dan ali pa se nam zgodijo. Lahko gre samo za majhen košček dneva, ki nam zapolni življenje tisti dan. Vsak mora vsakodnevno najti neko drobno veselje, ki ga razvedri, še posebej po napornem dnevu.Tega ne vem. Vem samo, da od mene odidejo radostni, dobro razpoloženi. Včasih je pri nekaterih osebah dovolj samo pozitiven preobrat v razmišljanju in dojemanju sveta.Ne morem vsakomur pomagati, niti ne poskušam na silo delati s človekom. Če ni pripravljen, mu to povem. To se sicer zgodi redko.Uporabo hladne vode. Nehajte uporabljati vročo vodo. S tem si najbolj škodujete. Razen v savni. Kje v naravi pa ste videli vročo vodo?Seveda, kaj pa, če vas postavim v Sibirijo? Tam je ni, le poleti je v rekah voda malo toplejša kot pozimi.Vroča voda nas uničuje. Sicer nam daje nekaj ugodja, vendar ne spodbuja krvnega obtoka toliko, kolikor je nujno za nas. Hladna voda nas poživlja, zdravi energijske pretoke in uničuje majhne tumorje. Ljudje, ki so se navadili na hladno vodo, zelo malokrat zbolijo za gripami in prehladi. Če pa že zbolijo, bolezen hitro premagajo. Hladna voda prežene stres, nas poživlja in zdravi energijske pretoke in vrača dobro voljo.Treba je najti mir. Prvi korak za to je učenje počasne hoje. Med počasno hojo moramo gledati pred svoje noge in ne v ljudi okrog nas. Navajeni smo hoditi hitro. Lahko pa hodimo takole – čisto počasi (začne ležerno, sproščeno skoraj malomarno hoditi po prostoru). Telo se sprosti, napetosti izginejo.Tako razbremenimo možgane pred odvečnimi informacijami. Tudi med pogovorom se v prostor sprošča ogromno različnih informacij, ki tavajo po zraku okrog nas, kar ni nujno dobro.V Rusiji se tradicionalna in sodobna medicina dopolnjujeta in prepletata, za Ruse je tudi znano, da se radi zdravijo pri zdravilcih.Človek naj ima pravico do izbire. Potrebujemo pa vse vrste medicine, kiropraktiko, homeopatijo, masažo, kar nam vse koristi … Hvaležen sem za kirurge, stomatologe in za antibiotike. V ljudski medicini delajo tudi ljudje, ki so sposobni videti različna stanja v telesu. Nekateri namreč vidijo, kdaj operacija ni nujna oziroma kdaj je neizogibna. Včasih tudi ni treba, da se zastrupljamo s kemičnimi zdravili, če lahko jemljemo domače pripravke. Prav je, da imamo izbiro. Če si brez energije, greš lahko v laboratorij na krvne preiskave in mogoče dobiš zdravila. Lahko pa si vzameš malce več časa in greš k energoterapevtu, ki ti vzpostavi energijsko ravnovesje in se počutiš veliko bolje kot prej.Pridejo pa tudi trenutki, ki jih niti sam ne razumem. Včasih človeka pozdravijo postopki, ki še niso znanstveno dokazani.