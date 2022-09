Štirje odgovori na vprašanje, zakaj se kljub vadbi redite

Da bi se znebili nekaj kilogramov viška, pridno vadite, a rezultata kljub temu ni in ni, zato se sprašujete, zakaj je tako.

Odgovor na dilemo se največkrat skriva v malicah, ki si jih privoščite pred vadbo ali po njej. Poglejte torej najverjetnejše odgovore na vprašanje, zakaj se ne morete znebiti odvečne teže, čeprav se vsak dan pridno znojite na prostem ali v telovadnici.

Pijete sadne zmeške

Zlasti kupljeni zmeški vsebujejo veliko sladkorja in s tem kalorij, kar pomeni, da po treningu z njimi zaužijete preveč energije, da bi lahko telo porabljalo odvečno maščobo.

Tudi doma pripravljeni so dokaj kalorični, zlasti če je njihova osnova sestavina sadje, zato z njimi previdno.

Obožujete avokado

Čeprav je vir zdravih maščob, je še vedno vir maščob in s tem vsebuje veliko energije.

Prav je, da si ga privoščite, a je tudi pri njem treba upoštevati osnovno pravilo zdrave prehrane: zmernost.

Radi imate grški jogurt s sadjem

Grški jogurt je odličen vir beljakovin, a v trgovini raje izberite običajnega in mu sadje brez sladkorja dodajte sami. Kupljeni sadni jogurti namreč vsebujejo veliko sladkorja in tako do zdravja in vitke postave niso prijazni.

Jeste energijske ploščice

Na pogled so zdrave in boljše od čokolade, a takšne so le na prvi pogled, saj so v večini primerov bogato sladkane in s tem telesu dovajajo veliko energije.