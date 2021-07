Štirje najbolj zdravi poletni sadeži

Letošnje poletje sicer z lokalnim sadjem ni ravno bogato. Spomladanska pozeba je namreč pustila hude posledice. Kljub temu pa nas na tržnicah in na trgovskih policah čakajo zdravi poletni sadeži. Poglejte štiri, ki bi si jih morali večkrat privoščiti. Lubenica za dober pretok krvi Sočna lubenica je upravičeno prva na seznamu. Vsebuje veliko vode, zato spodbuja čiščenje telesa in osvežuje. Vsebuje aminokislino citrulin, ki pozitivno vpliva na pretok krvi, vitamin C, ki je nepogrešljiv za močno odpornost, in kalij, ki uravnava raven telesnih tekočin. Breskve za dobro prebavo 100 gramov breskev vsebuje približno 30 kalorij, ob tem pa veliko vlaken, ki ugodno vplivajo na prebavo, in vitaminov. Jagode proti toksinom Polifenoli v jagodah spodbujajo delovanje jeter in pospešujejo izločanje strupenih snovi iz telesa. Ob tem pozitivno vplivajo na prebavo in presnovo ter krepijo odpornost. Marelice za lepo kožo Marelice so bogat vir vitamina A, ki je nepogrešljiv za lepo in zdravo kožo. Ob tem so v njih še mnogi vitamini B (zlasti B2 in B3, ki skrbita za dobro presnovo), pa tudi vitamin C.

