Štirje jasni znaki, da ste z nekom telepatsko povezani: ne ignorirajte jih

Ste že kdaj začutili nerazložljivo povezanost z osebo, tudi ko je ni v vaši bližini? Ali pa ste hkrati razmišljali o istih stvareh? So v vašem okolju ljudje, s katerimi se lahko razumete brez pogovora?

Ko z osebo vzpostavimo telepatsko povezavo, lahko čutimo njeno prisotnost, občutke in misli, kadar koli in kjer koli. Človeški možgani lahko ustvarjajo čudeže in eden od teh čudežev je zagotovo telepatija. Ta presega koncept časa in prostora ter omogoča brezkontaktno in nebesedno komunikacijo.

Tukaj je nekaj znakov, da ste z nekom telepatsko povezani

Čutite njihova čustva – veste, kaj mislijo in čutijo, ne da bi spregovorili.

Ko je oseba, s katero ste telepatsko povezani, v nevarnosti, to občutite. Prav tako lahko čutite njen strah in bolečino.

Tudi v tišini čutite, da vas povezuje energija ljubezni.

Nekdo vam daje občutek varnosti. Tudi ko ste v neprijetnih situacijah sami, čutite ljubezen, prisotnost in zaščito določene osebe.

Telepatije nikar ne prezreti. Ko slišite notranji glas, ki vas poveže z osebo, jo pokličite, povejte ji svoja čustva, pogovorite se.

Če so človeški možgani sposobni telepatije, si predstavljajte, kaj bi človek lahko storil, če bi se zavedal svoje resnične moči in svoje mentalne sposobnosti uporabil v skupno dobro? Val ljubezni in sočutja bi lahko preplavil ves planet.