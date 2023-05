Štirje dodatki prehrani, ki vas lahko rešijo zaprtja

Zaprtje pesti približno 20 odstotkov odraslih oseb. Gre za težavo, ki slabo vpliva na kvaliteto življenja in jo spremljajo simptomi, kot so redko odvajanje blata, trdo blato, občutek nepopolnega odvajanja in napihnjenost.

Zaprtje je najlažje preprečiti in odpraviti s primernim načinom življenja, ki vključuje redno gibanje, uživanje prebavilom prijazne hrane in pitje dovolj tekočine.

Lahko pomagajo tudi nekateri prehranski dodatki. Kateri so pri tem najučinkovitejši?

Magnezij

Ta mineral igra v telesu več pomembnih vlog, med drugim skrbi za dobro delovanje črevesja, in preprečuje, ali odpravlja zaprtje. Če se to pojavi, so z magnezijem obogatene mineralne vode ali dodatki v obliki šumečih tablet oziroma praškov, lahko veliki zavezniki.

Probiotiki

Protitoki so prebavilom in zdravju nasploh prijazne bakterije, saj skrbijo za zdravo črevesno floro, ki pozitivno vpliva na celo telo. Praviloma so v fermentiranih živilih, kot so kislo zelje, kefir, kombuša in podobni.

Vsi ti lajšajo potovanje hrane skozi prebavila in preprečujejo, ali pomagajo pri zdravljenju zaprtja.

Vlakna

Prehranski dodatki z vlakninami se pogosto uporabljajo pri zdravljenju zaprtja. Prehranske vlaknine stimulirajo sluznico debelega črevesja, mehčajo blato in pospešujejo njeno potovanje skozi prebavila.

Najbolje je sicer vlaknine uživati s prehrano, z njimi bogati so sadje, zelenjava in polnozrnati izdelki, lahko pa izhod v sili predstavljajo tudi z njimi obogateni dodatki prehrani.

Aloe vera

Aloe vera je naravno zdravilo za mnoge težave z zdravjem in pomaga tudi pri zaprtju. Raziskave so namreč pokazale, da spodbuja izločanje sluzi debelega črevesja in premore blagi odvajalni učinek.

Prehranski dodatki z njo glede na rezultate raziskav, pomagajo pri zdravljenju zaprtja in pri težavah s sindromom razdražljivega črevesja, se pa je ob tem sindromu priporočljivo pred uživanjem dodatkov z aloe vero posvetovati z zdravnikom.